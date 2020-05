Abertura da primeira loja franca é um marco para o turismo de compras em Foz, afirma Chico Brasileiro

Moradores de Foz do Iguaçu e turistas poderão adquirir até US$ 300 por mês em compras no Sky Duty Free

O prefeito Chico Brasileiro participou da inauguração, na manhã de hoje (04) da Sky Duty Free, a primeira loja franca de Foz do Iguaçu. Moradores de Foz do Iguaçu e turistas poderão adquirir até US$ 300 por CPF a cada mês em compras. A loja oferecerá uma ampla variedade de produtos com imposto zero.

Acompanharam a inauguração o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, a secretária da Fazenda, Salete Horst, o diretor de Captação e Investimentos da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Fouad Mehanna, e o comandante do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu, Major Antonio Schinda.

“A abertura da primeira loja franca é um marco para o turismo de compras em Foz. A Sky Duty Free abre uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico para a cidade. É mais um atrativo que Foz do Iguaçu coloca á disposição dos turistas”, destaca Chico Brasileiro.

Com 480 metros quadrados, a primeira loja franca de Foz do Iguaçu trabalhará com produtos de perfumaria, cosméticos, bebidas, tabacaria e acessórios, de marcas conceituadas e conhecidas internacionalmente.

“ A loja possui 4.500 produtos diferentes e traz para Foz do Iguaçu as grandes marcas mundiais de bebidas, perfumes e tabacaria”, disse o diretor Douglas Braz. A expectativa é que em breve o grupo empresarial faça um novo investimento na cidade.

“Acreditamos que as lojas francas terão papel importante na retomada do turismo de compras na fronteira, quando a pandemia passar”, afirma Piolla.

Somando-se à cota de compras de quem atravessa a fronteira terrestre, que é de US$ 500 dólares, um turista brasileiro, em viagem a Foz do Iguaçu, poderá levar até US$ 800 dólares em compras, uma vez por mês. Moradores de Foz do Iguaçu também poderão fazer compras nas lojas francas de Foz do Iguaçu e também no comércio de Ciudad del Este e Puerto Iguazú.

Atendimento

A Sky Duty Free está localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, próximo ao Shopping Mercosul. O horário inicial de funcionamento é das 10h às 18h, seguindo o decreto municipal estabelecido por conta da pandemia de coronavírus.

Todos os protocolos de higienização e distanciamento social estão sendo seguidos na loja.