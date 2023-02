Zeppelin Old Bar

02/02 – Blam Pop Internacional

“O pop toma conta do nosso palco nesta quinta GRÁTIS. Então é só chegar e curtir com a Banda Blam.

Bar aberto a partir das 18h com o lançamento da@ofoguete.arte discoteca da Manu Sanches.

Duas atrações e entrada grátis!

Tá muito fácil.”

Desde 2008, a melhor diversão ao vivo da tríplice fronteira perto de você.

Endereço: R. Maj. Raul de Matos, 222 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR, 85853-180