Zeppelin

Nessa Quarta véspera de feriado tem Tributo System Of Down com a Banda SOAD FOZ + Rocket Boys!

Desde 2008, a melhor diversão ao vivo da tríplice fronteira perto de você.

Endereço: R. Maj. Raul de Matos, 222 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR, 85853-180