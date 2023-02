Nosso #Carnavalito chegando -y Sudacas lo sabe! Para fazer bonito e bem feito: Quarta-feira 8 comece os preparativos -y de la mejor manera! Uma aula de samba para todos os que querem participar e aprender. Para isso teremos o privilégio de contar com a presença da professora Cléo Cordeiro do estúdio Divas no salto@divas.nosaltoque nos ensinamos os passinhos!! Prepare-se!! todos convidados!!!

Nos vemos!!! 😁

🔸 PUERTAS ABIERTAS 19h

🔸 Aula 21:30

📞 30287959