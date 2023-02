10/02 – Sextou com Planet Hemp cover (FINO S.A)

E aí, vai encarar?

O Planeta Hemp sempre trouxe o protesto em suas letras, com irreverência e atitude conquistaram o Brasil com seus refrãos contundentes, a FINO S/A chega com os pés na porta nesse tributo especial aos jardineiros, nesta sexta (10/02).

Zeppelin

Desde 2008, a melhor diversão ao vivo da tríplice fronteira perto de você.

Endereço: R. Maj. Raul de Matos, 222 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR, 85853-180