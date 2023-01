Banda White Noise no Zeppelin

Grunge e rock, entre Pearl Jam, Alice In Chains ainda rola um Foo entre outras coisas.

Sexta feira próximo as 00h.

Bar aberto a partir das 19h, com promoção até às 22h

Amstel 600 R$9,99

Caipirinha R$12,00

10%off em drinks e pratos

Endereço: Rua Major Raul de Matos, 222, Vila Yolanda