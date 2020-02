14º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu está com inscrições abertas

Considerado um dos maiores eventos técnico-científicos do turismo nacional, o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu está com inscrições abertas. O evento ocorre em Foz do Iguaçu, nos dias 18 e 19de junho, paralelamente à programação do Festival das Cataratas.

As inscrições podem ser realizadas pelo link HTTPS://WWW.SISAPEVENTOS.COM.BR/DEANGELI/WIEW/LOGIN/ACCESS ao custo de R$ 90 para estudantes e professores, e R$ 100 para profissionais da área. Em 2019, mais de mil pessoas de todo o País participaram do evento.

Para aqueles que desejam apresentar os seus trabalhos no Fórum (artigos científicos ou resumos expandidos), o período para submissão também está aberto

(HTTPS://WWW.SISAPEVENTOS.COM.BR/DEANGELI/WIEW/INSCRIPTION/EVENT/SUBMISSION/3) e dividido em dois lotes: o primeiro até 31 de março, com o resultado em 20 de abril; e o segundo encerra em 10 de maio, com a divulgação do resultado até 31 de maio. Mais informações estão disponíveis no edital completo (HTTPS://BIT.LY/2SWVT4B).

Os trabalhos submetidos devem ter relação com um dos seguintes 14 grupos

temáticos: Planejamento, Política Pública e Governança de Turismo;

Turismo e Desenvolvimento Local e Regional; História e Cultura no

Turismo; Turismo e Meio Ambiente; Epistemologia, Educação e Formação

Profissional no Turismo; Inovação e Tecnologia no Turismo; Gastronomia;

Estratégia e Competitividade em Turismo; Marketing e Serviços

Turísticos; Eventos; Lazer e Entretenimento; Hotelaria e Gestão dos

Meios de Hospedagens; Turismo e Acessibilidade; e Temas Emergentes.

O Fórum promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo (Idestur), em parceria com o Programa de Mestrado e Doutorado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), com apoio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e diversas universidades e institutos brasileiros.

De acordo com o idealizador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, o Fórum dá a oportunidade para a academia e o mercado do turismo interagirem diretamente. “É uma excelente vitrine. Além dessa interação, os melhores trabalhos são publicados em coletâneas, revistas científicas e anais online”, destaca.

15º FESTIVAL DAS CATARATAS

Dias: 17, 18 e 19 de junho de 2020

Foz do Iguaçu – PR – BR

045 3029 6603 / 99975 2402