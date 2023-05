Zeppelin

Desde 2008, a melhor diversão ao vivo da tríplice fronteira perto de você.

Para esquentar a quinta feira é só chegar com a gente e o melhor do 90/2000 com o@coletivofiftyfifty

Happy Hour até às 22h

10%off em pratos e drinks

Amstel R$9,99

Caipirinha R$10

Endereço: R. Maj. Raul de Matos, 222 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR, 85853-180