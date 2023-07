483 Vagas na UNILA – inscrições até 09/07

Chamadão 2023 – processo seletivo unificado

As vagas destinadas são para candidatos brasileiros e estrangeiros que concluíram o ensino médio até 2022.

As 483 vagas são distribuídas nos 25 cursos de graduação, a seleção é mediante chamada pública.

As inscrições são gratuitas

O prazo de inscrição é até o dia 09 de junho e realizadas no site.

Pode participar quem fez o Enem de 2016 a 2022 e não obteve nota zero na prova escrita (candidatos Brasileiros) .

A classificação dos estrangeiros é de acordo com as notas obtidas em curso equivalente ao ensino médio.

A divulgação do resultado é no dia 11 de julho.

Os Classificados

Devem comparecer à UNILA – Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslim dos Santos, 1000) no sábado, dia 15 de julho, às 10h, munidos dos documentos necessários para a inscrição.

Os nomes dos candidatos serão chamados nominalmente até o número máximo de vagas ou ao final da lista na seleção de vagas para os cursos oferecidos.

A chamada é realizada de forma alternada entre brasileiros e estrangeiros

Candidatos inexistentes permanecem no final da lista, portanto poderão ter nova convocação.

As vagas anunciadas em “Chamadão 2023” são as que não foram preenchidas através do Sisu 2023.

Os aprovados serão matriculados nas disciplinas relativas ao primeiro semestre letivo de 2023, terão início em julho.