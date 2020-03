7ª PESCA INTERNACIONAL AO TUCUNARÉ ATINGE 250 EQUIPES E ENCERRA INSCRIÇÕES

O sucesso do evento nas edições anteriores fez com que os pescadores antecipassem as inscrições. Este ano, 250 equipes confirmadas

Inscrições encerradas. No domingo, 8, o número de inscritos para a 7ª Pesca Internacional do Tucunaré foi atingido; 250 equipes estão confirmadas para o evento que será realizado entre os dias 13 e 14 de março no atracadouro externo do terminal turístico de Santa Terezinha de Itaipu.

De acordo com o membro fundador e presidente da associação de Pesca Esportiva de Santa Terezinha de Itaipu (Pesti), Eduardo Ramos de Oliveira “a antecipação das equipes quanto à participação no evento, demonstra a seriedade e o comprometimento dos organizadores em proporcionar um evento de pesca organizado, que zela pela confraternização das equipes e transparência nas premiações”.

Nesta edição serão 750 pescadores na água e mais de duas mil pessoas circulando no local durante os dois dias de evento.

O torneio de pesca será exclusivamente embarcado e da espécie Tucunaré, na modalidade de arremesso com iscas artificiais, onde será obrigatório o pesque e solte. É indispensável que todas as embarcações participantes estejam com a documentação regular.

Programação – Na sexta-feira, 13, será realizada a recepção dos pescadores e a entrega dos kit’s contendo camiseta, mapa do lago, regulamento, sacola de lixo, vale de café da manhã. Às 18h30 será a abertura oficial com palestra explicativa sobre a pescaria e a tradicional praça de alimentação com música ao vivo.

No sábado, 14, os portões serão abertos a partir das 5h da manhã. Às 7h45, acontecerá a benção aos pescadores e às 8h, será dada a largada da prova.

A partir das 18h, será realizada a cerimônia de entrega de troféus aos dez primeiros colocados, além do sorteio de prêmios aos participantes. O encerramento do evento está previsto para 20h30 e contará com música ao vivo no “Buteco da Pesti”.

Sorteio – Todos os participantes que permanecerem por mais de duas horas na água, estarão concorrendo a premiação, que nesta edição ultrapassa R$ 170 mil entre: uma lancha (1º colocado); barcos (2º, 3º e 4º lugar); uma moto (5º colocado), além de baterias e quites para os demais colocados.

Texto: DC STI

Foto e vídeo: PESTI