Abertura do Natal de Águas de Foz do Iguaçu e Luzes lota a Praça da Paz e encanta o público

Iniciativa é da Itaipu Binacional, Prefeitura de Foz, Fundo Iguaçu e outros parceiros locais. Programação é extensa e segue até o dia 5 de janeiro.

Mais de 15 mil pessoas lotaram a Praça da Paz, na noite desta quarta-feira (1º), para acompanhar a abertura oficial do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu. A decoração temática, a iluminação especial e o espetáculo “Um Encanto de Natal”, com a Companhia Sorriso com Arte, emocionaram o público.

A chegada do Papai Noel foi um dos momentos mais aguardados da festa. O Bom Velhinho recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito de Foz, Chico Brasileiro, e da primeira-dama, Rosa Maria Jeronymo, e deu a largada para celebração natalina, a maior da história do município. A programação de Natal de Foz segue até o dia 5 de janeiro.

“Nós estamos entregando a chave da cidade ao Papai Noel para que ele possa, nos próximos dias, comandar a alegria, a esperança, a paz e a harmonia entre todos nós”, declarou o prefeito, no encerramento da noite. “E que possamos viver um Natal de renascimento, com Cristo, que realmente represente as famílias”, completou.

Chico Brasileiro fez questão de chamar ao palco os principais parceiros do Natal de Águas e Luzes, entre eles, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, e disse que a iniciativa só foi possível graças aos esforços e à união de todos. “E essa união se faz por Foz do Iguaçu”, reforçou.

O general João Francisco Ferreira lembrou que até meados do ano, quando a pandemia de covid-19 ainda estava em um momento crítico, havia uma grande interrogação quanto à realização da festa natalina. “Mas graças a Deus, aos esforços do setor de saúde da prefeitura, da própria Itaipu, e ao avanço da vacinação, conseguimos superar esse momento de indefinição. E, a partir daí, começamos a construir o Natal de Foz”, afirmou.

“Nossa intenção era justamente permitir que neste mês de dezembro pudéssemos oferecer à população de Foz, aos turistas, um final de ano muito mais feliz”, disse o general, acrescentando que “só foi possível chegarmos a esse dia com grandes parcerias”. “Nada se faz sozinho”, destacou, mencionando a Prefeitura, o Fundo Iguaçu e o apoio das igrejas Católica e Evangélicas, entre outros parceiros.

“Nós estamos realmente vivendo uma noite de inspiração, de alegria, de felicidade. E também agradecemos por ver essa praça lotada, com a população vindo prestigiar o Natal de Foz. Tenho certeza de que seremos muito mais felizes nesse período natalino”, concluiu.

Acompanharam do lançamento da festa o presidente do Fundo Iguaçu, Ênio Eidt; o presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Nei Patrício; o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi), Faisal Ismail; o bispo da Diocese de Foz do Iguaçu, dom Sérgio de Deus Borges; e o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Foz do Iguaçu, pastor Waldiney Fernandes – entre outras autoridades.

A estimativa de 15 mil pessoas foi feita pela Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Mesmo com a praça lotada, os cuidados sanitários não foram deixados de lado e a maioria dos presentes, adultos e crianças, usaram máscaras faciais. Quem perdeu a primeira apresentação do espetáculo “Um Encanto de Natal”, na Praça da Paz, terá mais uma oportunidade nesta quinta-feira (2), a partir das 20h.

Programação extensa

A festa desta quarta-feira foi só o começo. A programação do Natal de Águas e Luzes é extensa e espalhada por diferentes pontos do município, com decoração temática na Praça da Paz, Praça da Bíblia, Matriz São João Batista, Colégio Bartolomeu Mitre, Terminal de Transporte Urbano, entre outros locais.

Um dos destaques da programação é o Gramadão da Vila A, que será reaberto à população no sábado, dia 4 de dezembro, com uma grande festa ao ar livre e atrações como a Vila de Natal e a Floresta Encantada. Haverá espetáculo circense, voo de balão, roda-gigante, manobras BMX Freestyle e apresentação da Orquestra Sinfônica do Exército. O espaço foi totalmente revitalizado pela Itaipu, para dar mais conforto e segurança aos moradores.

Até o dia 23 de dezembro, o Gramadão da Vila A e a Praça da Paz também terão cerimônias diárias para marcar o acendimento das luzes de Natal, chamado “Encantamento”.

Outra novidade é a Ponte Internacional da Amizade, um dos símbolos da integração entre Brasil e Paraguai, que receberá iluminação especial. Haverá ainda projeções mapeadas inéditas no Colégio Mitre e na Matriz São João Batista (centro da cidade) e iluminação cênica na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A.

Paradas e autos de Natal

A programação do Natal de Foz inclui espetáculos de dança e de música, paradas (desfiles) e autos de Natal e apresentações inéditas nos bairros. Uma carreta-palco vai circular pela cidade, levando a magia do Natal para locais como a ocupação do Bubas, Bairro São Luiz, Três Lagoas, Vila C, Porto Belo e Jardim Jupira.

Outro ponto alto da programação são as paradas de Natal, nos dias 9, 10 e 11, na Avenida Jorge Schimmelpfeng, organizada pela Cia. Sorriso com Arte, com carro alegórico, acrobatas, duendes e músicas natalinas.

As atrações mais aguardadas do Natal de Foz são o cantor Daniel (com show no dia 19 de dezembro) e o padre Reginaldo Manzotti (missa no dia 22 de dezembro). Ambas as apresentações serão no Gramadão da Vila A, com expectativa de grande público. Todas as atrações são gratuitas.

O Natal de Águas e Luzes é uma iniciativa da Itaipu Binacional, Prefeitura de Foz, Fundo Iguaçu e parceiros locais. O nome escolhido para a festa faz referência às Cataratas do Iguaçu, maior atração turística de Foz, aos rios que cortam a cidade e à própria usina de Itaipu, maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.

Mais informações e a programação completa do Natal de Águas e Luzes 2021 podem ser obtidas no site http://www.natalaguaseluzes.com.br.

Arrecadação de alimentos

Paralelamente ao Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu, os organizadores da festa lançaram a campanha “Natal feliz: nenhum prato vazio”, para arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em vulnerabilidade social.

As doações são voluntárias e poderão ser feitas na sede da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu até o dia 17 de dezembro. Ou nos dias dos espetáculos principais no Gramadão e na Praça da Paz. Haverá postos de arrecadação nos dois espaços, além de voluntários que auxiliarão na coleta.

Créditos: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional.