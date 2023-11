Abertura do Vertedouro

Após esperar a diminuição do ápice das enchentes no Rio Iguaçu, a Itaipu tem previsão de abrir o vertedouro da usina durante a quarta-feira (1º).

Sendo assim, a medida se deu por efeitos das chuvas que também afetam a bacia do Rio Paraná, responsável por abastecer o reservatório da hidrelétrica.

Portanto, a Comissão de Cheias da Itaipu (CEAC) está em constante mobilização para oferecer assistência completa às famílias prejudicadas pelas enchentes, reduzir os danos para as comunidades ribeirinhas e garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica para o Brasil e o Paraguai.

A usina de Itaipu está funcionando de forma regular na elevação de 219,23 metros acima do nível do mar

Nesse sentido, geralmente, é comum abrir o vertedouro para manter a segurança da barragem em situações onde há um excesso de água, normalmente causado pelo alto nível de chuvas na área ou pela abertura de outros vertedouros localizados acima da usina hidrelétrica.

O vertedouro é responsável por drenar o excedente de água não aproveitável para a geração de energia. Além disso, o entretenimento deve continuar sem interrupção, pelo menos até domingo (5).

Em maio deste ano, ocorreu a última vez que a Itaipu verteu.

Famílias afetadas

Do lado paraguaio, várias áreas próximas à fronteira com o Brasil sofreram danos, resultando em mais de 385 residências afetadas. O San Rafael, localizado em Ciudad del Este, é a área mais afetada, com 140 casas que foram alagadas. Cerca de 85 indivíduos foram para abrigos disponibilizados pela Itaipu, onde estão recebendo orientações para aguardar a normalização da situação antes de retornarem.

No território brasileiro, ocorreu danos em certos locais, como o Marco das Três Fronteiras e o Iate Clube Cataratas, situados no bairro Porto Meira.

Previsões

Neste momento, a principal preocupação está voltada para as próximas 72 horas. Nesta quarta-feira, espera-se que o Rio Paraná alcance sua máxima afluência, chegando a 18,1 mil metros cúbicos de água por segundo (m³/s). Desde a madrugada, a chuva tem caído incessantemente na bacia dos Rios Ivai e Piquiri, que são os principais afluentes da bacia do Rio Paraná.

Prevê-se que haverá muita instabilidade e um aumento nas chuvas durante este período na região, tanto em moderadas como em intensas, seguindo a mesma magnitude dos valores registrados na semana passada na bacia do Rio Iguaçu, que ocasionaram a represa do Rio Paraná.

Na segunda-feira (30), choveu intensamente na bacia do Rio Iguaçu, resultando em uma vazão nas Cataratas que ultrapassou 24 mil m³/s. Ocasionalmente, o registro foi o segundo maior volume de maio. No ano de 2014, o registro do pico de 32 mil metros cúbicos por segundo.

A Comissão de Cheias é responsável por prevenir e gerenciar situações de enchentes

Desde sábado (28), a Comissão de Cheias tem se movimentado para analisar todas as possibilidades e encontrar as melhores estratégias que resultem em menores impactos para a população e garantam a segurança da barragem.

A usina de Itaipu é caracteriza-se por operar com um fluxo constante de água, sem a necessidade de armazenamento em um grande reservatório, mesmo sendo capaz de gerar uma quantidade expressiva de energia elétrica. bem como, a fim de gerar energia, utiliza-se a água proveniente das aproximadamente 50 usinas situadas nas áreas superiores do Rio Paraná.

Primordialmente, a binacional emite boletins hidrológicos diariamente, disponibilizando-os aos órgãos de Defesa Civil do Brasil e do Paraguai, disponíveis através do link.

Fonte: IB.