Ação “Ciência em Casa” promovida pelo PTI-BR e Itaipu Binacional oferecerá ensino e diversão para os participantes

Oficinas on-line para desmistificar o ser cientista serão realizadas nos dias 20, 22, 27 e 29 de julho.

É possível fazer ciência com os objetos do nosso dia a dia? Com essa temática, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e a Itaipu Binacional promoverão neste mês de julho a ação “Ciência em Casa”. A atividade contará com uma série de oficinas on-line com o objetivo de desafiar os participantes a colocarem a mão na massa e a descobrirem as múltiplas possibilidades de fazer ciência de modo acessível e divertido.

O evento será gratuito, e as oficinas ocorrerão em quatro momentos: dias 20, 22, 27 e 29 de julho, sempre das 15h às 16h30. Cada encontro contará com um conteúdo diferente, visando desmistificar e despertar o interesse dos participantes pela ciência. As inscrições para as atividades podem ser realizadas por meio do link: https://bit.ly/3jYIMDV.

De acordo com a gestora do Centro de Competência Ciência e Educação do PTI-BR, Andréa Pavei Schmoeller, a ação foi desenvolvida em alusão ao Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, celebrado em 8 de julho. “As oficinas foram pensadas especialmente para crianças, com atividades maker (mão na massa) utilizando materiais acessíveis, que elas tenham em casa, com o objetivo de despertar o espírito científico e a vontade de desenvolver, por meio da criatividade e da inovação, soluções para um mundo melhor”, destaca.

Confira a baixo a programação completa:

20/07 – Só humanos possuem biometria?

Segundo o sistema de identificação de espécies, usa-se características em comum para determinar uma espécie, a qual é composta por um conjunto de indivíduos que aparentemente são iguais. Porém ao observar com maior rigor, observa-se a possibilidade de identificar estruturas físicas que possam ser únicas para cada ser vivo. Esse registro biométrico é o destaque dessa oficina.

22/07 – CO2: herói ou vilão?

O carbono é uma molécula existente em todos os organismos vivos do planeta, porém diferentes combinações podem ser mortais. Nessa atividade o participante compreenderá a importância do carbono e o dióxido de carbono na natureza e na manutenção da vida da Terra.

27/07 – O que respira sem ter nariz e alimenta sem ter boca?

O planeta Terra não teria vida se não fosse a existência das plantas. Nesta oficina, os participantes compreenderão alguns processos comuns a todas as plantas sendo eles a capilaridade, que permite aos líquidos se movimentarem para nutri-las; a fotossíntese responsável pelas trocas gasosas; e a evapotranspiração, que ajuda as plantas a se refrescarem.

29/07 – É líquido ou é sólido?

Nessa atividade o participante compreenderá como se comportam os fluidos não newtonianos e como eles estão presentes no nosso dia a dia, a partir de uma experiência bem curiosa, conhecida como areia movediça.

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil