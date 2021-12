Ação de convênio entre Itaipu e PTI recebe Prêmio Inova Oeste 2021

Programa de Integração Universidade e Empresa (Piue) foi premiado na modalidade Inovação em Produtos, Categoria Instituições de Ensino e Pesquisa.

O Programa de Integração Universidade Empresa (Piue), realizado por meio de convênio entre a Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), recebeu o Prêmio Inova Oeste 2021, uma iniciativa do Programa Oeste em Desenvolvimento em parceria com o Sebrae e Senai do Paraná. O Piue foi contemplado na modalidade “Inovação em Produtos, Categoria Instituições de Ensino e Pesquisa”.

O resultado foi divulgado na quarta-feira (1º) durante o Link SRI, em Medianeira (PR). Na cerimônia, Itaipu foi representada pela gerente da Divisão de Educação Ambiental, Leila Alberton. Em sua fala, o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, agradeceu em nome do PTI e da Itaipu, destacando a importância do programa ao aproximar estudantes e o mercado de trabalho. “A universidade dá a base, mas é dentro da empresa que esses jovens verão as dificuldades reais e como resolvê-las”, disse Garrido.

A premiação, que ocorre desde 2019, tem dois objetivos principais. O primeiro é reconhecer esforços, soluções e resultados inovadores em organizações públicas e privadas do Oeste do Paraná, considerando três tipos de inovações: em produtos, em processos e organizacional. O segundo é reconhecer personalidades de empresas, instituições de ensino e pesquisa e governo que contribuíram de alguma forma para o fortalecimento e desenvolvimento de inovação no ecossistema Sistema Regional de Inovação (SRI) Iguassu Valley.

O Piue

O Piue é uma iniciativa viabilizada por meio do um convênio entre Itaipu Binacional e o PTI-BR para inserir alunos de graduação e pós-graduação das instituições de ensino superior parceiras do programa em empresas privadas para o desenvolvimento de soluções, trazendo inovação e contribuindo com o ecossistema de inovação.

O programa foi lançado em 2020 como parte do Acelera Foz, visando estimular e diversificar a economia da região oferecendo a oportunidade para os jovens estudantes darem o primeiro passo em suas jornadas profissionais.

Até o momento, 67 projetos já foram realizados em diversas empresas de Foz do Iguaçu, envolvendo 163 estudantes, de universidades da região, que tiveram a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. Outros 11 projetos estão em andamento. Um novo edital foi lançado para seis municípios lindeiros ao Lago de Itaipu.

Empresas podem aderir até 5 de dezembro

As empresas interessadas em receber bolsistas têm até o dia 5 de dezembro para fazer sua inscrição. Cada uma delas poderá implantar um projeto de inovação e receber até dois bolsistas. Há 56 bolsas de R$ 800,00 por 9 meses, totalizando um investimento de mais de R$ 400 mil na região.

Podem participar empresas e instituições de Medianeira, Marechal Cândido Rondon, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Terra Roxa e Guaíra.

O edital completo, assim como os critérios de participação, documentações necessárias e ficha de inscrição estão disponíveis no endereço: https://www.pti.org.br/editais-empreendedorismo/.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.