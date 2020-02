Ação de Itaipu movimenta Bubas no final de semana

Programação inclui atividades ambientais e culturais, oficinas e a criação do maior painel de grafite de Foz do Iguaçu.

A folia de Carnaval deste ano será bem diferente no Centro de Atenção Integral ao Adolescente de Foz do Iguaçu (CAIA), localizado no centro da maior ocupação do Paraná – Bubas, no bairro Porto Meira. De 20 a 23 de fevereiro, uma série de oficinas e atividades vão integrar as crianças, adolescentes e famílias da comunidade. A ação mais aguardada acontece no sábado (22), quando grafiteiros de Foz e região vão criar o maior painel de grafite de Foz, num muro de quase 100 metros.

Serão cerca de 20 artistas envolvidos, alguns deles reconhecidos internacionalmente, além de grafiteiros da região Oeste e Foz do Iguaçu. O muro escolhido fica às margens de um córrego, cuja ponte improvisada dá acesso ao CAIA. “A data do Carnaval foi escolhida justamente porque a iniciativa depende de voluntariado dos artistas, que abriram mão da festa para participar do evento”, explica Luciany Franco, da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu.

A iniciativa é do projeto Encontros e Caminhos, parceria da Itaipu Binacional com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros. As atividades começam já na sexta-feira (20), com oficinas de confecção de bonecas Abayomi, horta comunitária e compostagem. A intenção é que a horta criada na atividade abasteça o CAIA e que o excedente possa ser aproveitado pelas famílias. “Vamos incentivá-los a plantarem suas próprias hortas e fazer o processo de compostagem também em suas casas”, ressalta Luciany.

Outras oficinas que estão agendadas para os dias 21, 22 e 23 são as de RAP Poesia, Música e construção de cisternas, entre outras.

A ação no CAIA tem como objetivo promover a integração das famílias atendidas pelo projeto Encontros e Caminhos e pelos diversos programas de Responsabilidade Social da Itaipu. Representantes de entidades e projetos que têm convênios com a Binacional vão acompanhar o evento como voluntários.

O Centro de Atenção Integral ao Adolescente fica no Bubas, no bairro Porto Meira, a maior ocupação do Paraná e a segunda maior do Brasil, com mais de 1.200 famílias. O CAIA é sede do Atelier da Cidadania, que atende em torno de 500 crianças, além do projeto Xadrez para Todos. Este ano, passará a contar com o Maestro da Bola e o Kimono Amigo. No bairro Porto Meira também há núcleos do Basquete sem Fronteiras e do Meninos do Lago.