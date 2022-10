Ação imediata: Itaipu atua para garantir a segurança da população ribeirinha durante cheia do Rio Paraná

Hidrelétrica prestou atendimento às famílias afetadas pela enchente no Paraguai. Cheia foi causada pelo aumento do volume de água do Rio Iguaçu, represando o Rio Paraná.



A Itaipu Binacional atuou prontamente e de forma precisa para garantir a segurança da comunidade afetada pela cheia do Rio Paraná, na semana passada. Assim que a água começou a subir, a empresa mobilizou suas equipes para cuidar dos moradores da região alagada, nos bairros Remansito e San Rafael, em Ciudad del Este. A inundação foi causada pelo represamento do Rio Paraná pelo Rio Iguaçu, a jusante (abaixo) da usina.

Cerca de 100 famílias paraguaias vivem no local alagado. De imediato, a empresa removeu as pessoas das áreas de risco para uma região segura. Foram usados mais de 20 veículos, que serviram para transporte das pessoas e de seus pertences. A binacional entregou barracas, colchões e mantimentos, serviu refeições e prestou atendimento médico e odontológico às famílias.

O diretor-geral paraguaio de Itaipu, Manuel Maria Cáceres, visitou as áreas atingidas e reforçou que, em situações como essa, o ser humano vem em primeiro lugar, opinião compartilhada pelo diretor-geral brasileiro, Anatalicio Risden Junior. Eles enfatizaram o aspecto humanitário do atendimento em casos de emergência e a necessidade de estar sempre ao lado das pessoas em dificuldade.

Para prestar esse cuidado, a Comissão de Cheia da Itaipu, formada por brasileiros e paraguaios, foi convocada para acompanhar tudo de perto. Os órgãos de segurança no Brasil e Paraguai também foram acionados para que ninguém ficasse em risco.

A usina também manteve o vertedouro fechado, segurando ao máximo a água que chegava ao reservatório. Dessa forma, evitou que mais famílias fossem afetadas.

No domingo (16), o nível do Rio Paraná caiu ainda mais atenuando a emergência gerada pela enchente. A tendência para os próximos dias é de retorno aos valores considerados normais. Nesta segunda-feira (17), o nível na régua da Ponte da Amizade era de 105,04 metros. O pico da cheia foi na quinta-feira (13), quando o rio chegou a 113,53 metros.

Como medida de transparência, a empresa divulga diariamente um boletim hidrológico em seu site, que pode ser consultado por qualquer pessoa pelo link: https://www.itaipu.gov.br/sites/default/files/HIDROLOGIAPY/BH.pdf.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.