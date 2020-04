ACIFI e Prefeitura debatem retorno gradual e monitorado do comércio

O presidente da ACIFI, Faisal Ismail, e o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, reuniram-se na terça-feira, 31, para debater o plano de retomada gradativa da atividade comercial na cidade. Representantes de entidades e gestores da prefeitura participaram do encontro, que contou com interações por teleconferência.

Durante a reunião, Chico Brasileiro anunciou que o governo municipal fará o diagnóstico epidemiológico atual, baseado numa amostra estatística de testagem da população iguaçuense, a partir de dados coletados até sexta-feira, 3 de abril.

O prefeito fez uma análise das medidas restritivas que buscam reduzir o pico da demanda da assistência médica e antecipou que, na manhã de sábado, 4, será feita uma teleconferência com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e os prefeitos das maiores cidades do estado.

Ainda no sábado, 4, com base nos resultados dos exames dos casos no município e na reunião com o governador, será feita uma análise dos cenários possíveis da pandemia em Foz do Iguaçu, em conjunto com as entidades da sociedade civil organizada e Ministério Público.

Com essa análise, o governo municipal irá “programar o retorno gradual e monitorado das atividades econômicas do município com assunção recíproca de responsabilidades sanitárias”. O documento com esse passo a passo foi entregue pelo prefeito ao presidente da ACIFI.

Para Faisal Ismail, o resultado do encontro foi positivo, pois estabelece um cronograma para avançarmos no plano de retomada gradativa do comércio com toda a responsabilidade, serenidade, seriedade e segurança que essa medida exige. Tal posição é compartilhada pelo presidente do Conselho Superior da ACIFI, Walter Venson.

Medidas – Além do diálogo com a prefeitura, a ACIFI tem atuado em várias frentes, como a busca de fornecedores e captação de recursos para aquisição de testes rápidos em massa, liberação de crédito às empresas do município, apoio ao Grupo Pró-Heróis Coronavírus Foz e articulação com Itaipu Binacional e Programa Oeste em Desenvolvimento para as ações de incentivo ao restabelecimento da atividade econômica na cidade.

A pedido da ACIFI, por exemplo, a prefeitura suspendeu, na semana passada, impostos e taxas municipais por 90 dias. Já no encontro desta terça-feira, 31, foi detalhado o pacote de emergência em apoio aos pequenos empresários, que está sendo analisado pela entidade para sua operacionalização.

Encontro – Participaram da reunião o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagin; o presidente interino do Sindilojas, Itacir Mayer; o presidente do Comtur, Carlos Silva; o presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez; a presidente do Observatório Social Brasil – Foz, Leonor Venson; o vice-presidente do Fundo Iguaçu, Camilo Rorato; o consultor do Sebrae/PR Marcelo Padilha; o diretor da Faciap, João Batista de Oliveira.

Pela prefeitura estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Nilton Bobato; o supervisor técnico da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Roberto Valiente Doldan; e o secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Fonte: https://www.h2foz.com.br/noticia/acifi-e-prefeitura-debatem-retorno-gradual-e-monitorado-do-comercio?fbclid=IwAR3bkDHJS08-18IbAQ9pIP1JSEHfRAMreYcfOLSf3FkGb8eeVr74w2ao2dI