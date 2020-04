Agência do Trabalhador, Banco e Casa do Empreendedor voltam a funcionar em horário normal

Atendimento presencial será realizado nos espaços através de agendamento por telefone

A Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos informa que a Casa do Empreendedor, Agência do Trabalhador e Banco do Empreendedor voltam a funcionar em horário normal, a partir de segunda, 27. O atendimento presencial será realizado nos espaços através de agendamento por telefone.

A Casa do Empreendedor funcionará das 8h às 14h. A Agência do Trabalhador atenderá os usuários das 8h às 17h. Já o Banco do Empreendedor funcionará das 8h às 14h.

“ É um momento que temos uma alta procura pelos serviços nos três locais e por isso decidimos retomar o horário normal de funcionamento e também reiniciar o atendimento presencial por agendamento, seguindo as medidas de higienização e de distanciamento social para evitar os riscos de contaminação”, explica o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Outra medida adotada será o reinício do atendimento presencial, respeitando as regras de higienização e distanciamento social, através de agendamento por telefone. É obrigatório o uso de máscara nos locais.

Casa do Empreendedor

Os cidadãos podem agendar o atendimento presencial na Casa do Empreendedor pelo número de telefone (45) 98423-3148 no horário das 8h às 14h.

Na Casa são oferecidos os serviços de aberturas de empresas e alterações de dados. Também é possível buscar orientação para acesso ao auxílio emergencial do Governo Federal para os MEI’s.

Os demais serviços como: Declaração Anual DASN, emissão de boleto DAS, e emissão de alvará estarão disponíveis pelo número 98824-7053 (whatsapp) das 8h às 14h, de segunda á sexta. É necessário o envio do número de CNPJ e o valor faturado durante o atendimento online. O empreendedor receberá um arquivo em PDF como comprovante DASN, DAS ou Alvará.

Agência do Trabalhador

Na Agência do Trabalhador o cidadão que necessitar do atendimento presencial deve fazer o agendamento pelo número de telefone 3545-5450.

“ A recomendação é para que a pessoa tente a habilitação ao seguro desemprego no site Emprega Brasil, mas caso tenha algum problema por favor entre em contato com a Agência e marque o agendamento para ter o acesso ao benefício o quanto antes”, disse o diretor de Desenvolvimento Econômico e Integração Regional, Pedro Rodrigues.

O seguro desemprego pode ser solicitado pelo aplicativo Carteira Digital ou pelo site www.empregabrasil.mte.gov.br.

Dúvidas e informações serão respondidas pelo número de telefone 3545-5450, também pelo Facebook Agência do Trabalhador Foz do Iguaçu e pelo e-mail [email protected] As listas de vagas diárias são afixadas diariamente no lado externo da agência.

Banco do Empreendedor

Já no Banco do Empreendedor o atendimento segue via whatsapp pelo número 99976 0072. O atendimento presencial só ocorrerá para a assinatura dos contratos de crédito aprovados.