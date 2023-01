Agência do Trabalhador oferece café da manhã aos cidadãos que buscam oportunidades

A agência do trabalhador passa a oferecer café da manhã para os iguaçuenses em busca de emprego

A iniciativa que começou nessa segunda-feira dia 09 de janeiro é comentada pelo Diretor Luciano Castilha:

“Sabemos que muitas pessoas nos procuram apenas com o dinheiro da passagem. Ao oferecer um café, por mais que seja simples, conseguimos tornar o nosso atendimento humanizado e fazer da agência um local agradável para quem está ansioso pela inserção no mercado profissional”

O café da manhã será oferecido todos os dias , e a Agência do trabalhador conta com a parceria da Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade.

Vilmar Andreola – secretário de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário – comenta que os profissionais da agência que atenciosos e que entendem toda a tensão desse período em que as pessoas estão buscando oportunidades.

“Queremos que todas elas conquistem um emprego e comecem 2023 com vida nova”.

O endereço da Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu é Rua Xavier da Silva, 834, Centro;

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30;

As vagas são publicadas diariamente na página do Facebook da Prefeitura de Foz.



Uma sugestão é ligar para conferir a disponibilidade das vagas: (45) 3545-5450.

Fonte: PMFI.