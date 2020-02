Agenda de ministro para inaugurar obras do aeroporto de Foz inclui visita à ponte Brasil-Paraguai

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, inclui na viagem a Foz uma intensa programação, entre elas a visita à futura Ponte da Integração, obra financiada por Itaipu. Haverá coletiva para a imprensa.

A agenda do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, prevê uma intensa programação em Foz do Iguaçu, nesta sexta-feira (28): inauguração de obras do Aeroporto Internacional e visita à futura Ponte da Integração Brasil-Paraguai, obra totalmente financiada por Itaipu.

A chegada do ministro está prevista para as 9h45. Já às 10h, ele inaugura as obras de melhoria e ampliação do terminal. Durante a solenidade será assinada a ordem de serviço para ampliação da pista de embarque e desembarque, que vai garantir ao local receber aeronaves de grande porte.

A assinatura será na sala e embarque e desembarque. Na sequência, o ministro – acompanhando do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva e Luna, e autoridades da Infraero e do município – fazem visita técnica às obras de ampliação do pátio de aeronaves. Às 12h30, as autoridades atenderão a imprensa.

Depois do almoço, por volta das 14h30, o ministro segue para o canteiro de obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que começou a ser construída em agosto de 2019 e está com as obras bastante adiantadas. Novamente, por volta das 16h30, ele atenderá a imprensa. Em seguida, retorna à Brasília.

Novo Destino Iguaçu

As obras de modernização e ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu devem reconfigurar o status do Destino Iguaçu. A Itaipu Binacional investiu recursos na ampliação da pista de pouso e decolagem. O valor do contrato assinado com a construtora pela Infraero é de R$ 53,9 milhões, dos quais a Itaipu entrará com R$ 43,1 milhões (80% do custo).

A empresa também pagou pela duplicação dos 800 metros da pista que liga o aeroporto à BR-469. A obra deve ser concluída até meados deste ano. Além do alargamento das pistas, serão criadas alças de retornos e acostamentos. Haverá, ainda, uma ciclovia, passarelas de pedestres e abrigos de ônibus.

Capacidade dobrada

Fazem parte da inauguração a modernização e as obras na área interna do terminal, que estão praticamente concluídas desde dezembro do ano passado. As ações incluíram ampliação das salas de embarque e desembarque, instalação de esteiras de restituição de bagagem na área e de quatro novas pontes de embarque (fingers). As melhorias resultaram na ampliação do saguão do terminal e nos setores de check-in e inspeção. A capacidade doaeroporto de Foz do Iguaçu saltou dos atuais 2,5 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano.

As salas de embarque, que tinham 900 metros quadrados, passaram para 5,4 mil metros quadrados. O valor inicial do investimento foi R$ 32,6 milhões em recursos da Infraero e da Itaipu Binacional. Essas três obras dão um total de investimentos da Itaipu de mais de R$ 7O milhões.

Prioridades

As obras no aeroporto fazem parte de um pacote de obras para alavancar o desenvolvimento regional previstas na lista de prioridades da gestão da nova Itaipu, que começou a ser reestruturada desde a posse do general Joaquim Silva e Luna, há exatamente um ano. Só na margem brasileira da usina a reestruturação está garantindo o redirecionamento de R$ 600 milhões (sem ônus para o consumidor; a tarifa de Itaipu continua congelada) para obras que deixem legado para a população.

Além do aeroporto, as principais obras financiadas pela Itaipu são a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, iniciadas em agosto de 2019 e previstas para conclusão em junho de 2022, juntamente com a Perimetral Leste, que vai desviar o tráfego pesado do corredor turístico e do centro da cidade. A perimetral permitirá a circulação de caminhões entre Brasil, Argentina e Paraguai diretamente da BR-277 às pontes entre os dois países (e vice-versa).