Águas e luzes: mais de 20 mil pessoas assistem à Parada de Natal; agora as atenções se voltam para o show do cantor Daniel

Espetáculos literalmente pararam a Avenida Jorge Schimmelpfeng. E tem muito mais nesta e na próxima semana.

Os três dias da Parada de Natal, de quinta-feira (9) a sábado (11), na Avenida Jorge Schimmelpfeng, atraíram mais de 20 mil pessoas, entre moradores de Foz do Iguaçu e turistas, que se encantaram com o desfile. O evento integrou a programação do Natal de Águas e Luzes – uma realização da Itaipu Binacional, Prefeitura, Fundo Iguaçu e demais parceiros.

Surpresa e deslumbre foram os sentimentos mais comuns entre os que compareceram ao centro de Foz para assistir à apresentação da Companhia Sorriso com Arte. As alegorias e fantasias dos mais de 150 artistas que compuseram o desfile fizeram jus ao nome do espetáculo. Não tinha mesmo como não parar para acompanhar.

O Natal de Águas e Luzes segue durante toda a semana com feirinhas e shows na Praça da Paz e no Gramadão. Agora, o próximo grande evento da programação é o show do cantor Daniel, domingo (19), às 20h, no Gramadão.

Daniel já deixou um recado para a população de Foz do Iguaçu em vídeo gravado pela assessoria do cantor. Ele fez um pedido especia a quem for comparecer ao Gramadão: “Traga um quilo de alimento não perecível, pois ainda tem muitas e muitas pessoas que precisam de você depois desta pandemia que a gente está vivendo. Deixe o espírito do Natal de Águas e Luzes invadir o seu coração”.

Arrecadação de alimentos

O principal objetivo do Natal de Águas e Luzes é proporcionar a Foz do Iguaçu um momento especial, principalmente após enfrentar um período de restrições e dificuldades provocadas pela pandemia.

Como guinada para esta superação, os organizadores também abraçaram a campanha Nenhum Prato Vazio, para arrecadação de alimentos que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade. Até agora foram arrecadados mais de 850 quilos de alimentos. A Itaipu vai doar 21 mil cestas básicas à campanha.

Em todas as datas e locais das apresentações do Natal, estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, com os quais serão preparadas cestas básicas que serão distribuídas a famílias carentes do município, integrantes da coleta seletiva e entidades sociais.

Fazem parte da campanha Nenhum Prato Vazio organizações da sociedade civil e pública, com destaque à Sociedade Beneficente Islâmica, Centro Cultural Islâmico, Conselho de Pastores Evangélicos de Foz do Iguaçu (COPEFI), Ordem dos Advogados do Brasi – Subseção Foz do Iguaçu, Bloco de Carnaval Papai Urso, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Caritas, Rotaract Clube M`Boyci e Guarda Mirim.

Créditos: Patrícia Iunovich e Leilane Dalla Benetta/Itaipu Binacional.