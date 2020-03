Ainda dá tempo! Empresas paranaenses podem submeter suas demandas no edital da Incubadora do PTI

Os cadastros das demandas podem ser feitos até o dia 21 de março. Em seguida, startups e empreendedores irão propor soluções

Empresas de médio e grande porte do Paraná têm até o dia 21 de março para cadastrar suas demandas no edital da Incubadora do Parque Tecnológico Itaipu (PTI). A proposta da chamada pública é aliar as problemáticas enfrentadas pelos empreendimentos a empreendedores e startups dispostos a propor soluções.

Nesta primeira fase, as empresas empresas podem submeter suas demandas nas linhas de atuação do PTI: Agronegócio, Energia, Turismo e Cidades, e Segurança de Infraestruturas Críticas. Na segunda etapa, empreendedores e startups irão propor soluções para as demandas enviadas.

A Incubadora do Parque Tecnológico vai selecionar 48 propostas, que receberão uma bolsa-auxílio para o desenvolvimento de um protótipo, em um período de dois meses.

Os protótipos serão avaliados pelas empresas demandantes e os oito projetos com maior pontuação entrarão para a incubação no PTI, onde terão acesso a toda estrutura da instituição, que inclui coworking, sala de prototipação e sala de design thinking da Incubadora, laboratórios, serviços e demais espaços do Parque.

Também receberão consultorias e mentorias, além de recursos para dar suporte ao desenvolvimento do produto, em um prazo de até doze meses.

O edital com todas as informações está disponível no endereço: pti.org.br/incubadorasantosdumont.

Ecossistema de empreendedorismo

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) continua investindo em ações de fomento ao empreendedorismo e na busca por concretizar sua missão de gerar riqueza e bem-estar à sociedade. Entre as atividades oferecidas pela área de desenvolvimento de negócios, está o apoio às startups e jovens empresas na elaboração de projetos para submissão de editais com foco na obtenção de recursos.

O PTI realiza o monitoramento de oportunidades que estão disponíveis em todo território nacional e orienta as empresas sobre as melhores práticas de elaboração de propostas para submissão. Para isso, é preciso que as iniciativas estejam alinhadas com as temáticas de atuação do Parque: Agronegócio, Turismo e Cidades, Segurança de Infraestruturas Críticas e Energias.

De acordo com o gerente da área de desenvolvimento de negócios do PTI, Pedro Sella, a ideia é desenvolver um ecossistema de conexão entre as partes envolvidas no sistema inovador. Segundo o especialista, um dos principais equívocos cometidos pelos empreendedores no momento da construção de um projeto para captação de recursos está na descrição técnica excessiva do produto e omissão de outras características importantes do modelo de negócio.

Para Rodrigo Regis, Diretor de Negócios e Inovação do PTI, “o Parque Tecnológico é um lugar para fazer negócios, nós temos que oferecer condições para que a indústria da inovação possa nascer, crescer e agregar valor a outros setores econômicos da cidade de Foz do Iguaçu e Região”.

O Parque Tecnológico possui ainda diversas parcerias com instituições públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento de novos negócios que podem potencializar o rendimento das novas empresas.

Interessados em agendar uma avaliação com a equipe de desenvolvimento de negócios do Parque podem entrar em contato através do endereço: [email protected]

Fotos: Kiko Sierich/PTI.