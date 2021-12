Alunos da APAE participam de edição especial da Itaipu Iluminada

Foram 235 pessoas, entre alunos, pais e professores, que participaram da iluminação na última sexta-feira (10).

Um grupo de 235 alunos, familiares e professores da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) participou, na última sexta-feira (10), de uma edição especial do atrativo Itaipu Iluminada. A programação foi alusiva ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro.

A data tem como objetivo evidenciar a importância da acessibilidade em parques e atrações do setor de turismo de todo o Brasil. As ações são coordenadas pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), com apoio da Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil (Adibra) e ocorrem simultaneamente em diversos parques temáticos e atrações turísticas do Brasil.

Para o evento, a Itaipu cedeu quatro ônibus e o Complexo Turístico Itaipu (CTI) complementou com mais um. Eles saíram da APAE com destino direto ao Mirante Central.

A equipe do Turismo Itaipu está sempre procurando tornar suas atrações ainda mais inclusiva. Algumas ações já feitas incluem:

• Intérprete de Libras e legenda em português no filme institucional, garantindo que alfabetizados e não alfabetizados em Libras possam conhecer um pouco da nossa história;

• Todos os espaços do CTI contam com rampas e piso podotátil, pois entendemos que a autonomia e a liberdade de locomoção é um direito de todos;

• Todos os ônibus contam com acesso para cadeirantes, além de uma equipe preparada para garantir que todos tenham a mesma experiência nos passeios;

• Intérprete de Libras no ambiente virtual;

• Política diferenciada de descontos para PCDs, para todos os nossos passeios.

Já estão em desenvolvimento ações futuras que incluem maquetes e planos táteis e audiodescrição inclusiva para deficientes visuais, além de outras soluções tecnológicas assistivas que garantirão cada vez mais a democratização de acesso às experiências da Itaipu.

Como funciona

A cada ano, os parque ou atrações escolhem um dia para comemorar o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Em seguida, os associados contatam instituições e ONGs com atuação junto a pessoas com deficiências, convidando-as a participarem das comemorações. A entrada é gratuita e cada parque ou atração é responsável pelas atividades oferecidas aos visitantes e seus acompanhantes.

Mais de 60 instituições foram atendidas nesta edição do evento. Confira outros participantes:

Dia 6 (segunda-feira): AquaRio (RJ); Bondinho Pão de Açúcar (RJ); FG Big Wheel (SC); Oceanic Aquarium (SC); Parque Unipraias (SC); Tauá Atibaia (SP); Wet´n Wild (SP)

Dia 7 (terça-feira): Alpen Park (RS); Beach Park (CE); BioParque do Rio (RJ); Blue Park Foz (PR); Oceanic Aquarium (SC); Paineiras-Corcovado (RJ); Playcenter Family (SP); Playland Osasco (SP)

Dia 8 (quarta-feira): AquaRio (RJ); Beto Carrero World (SC); BioParque do Rio (RJ); Oceanic Aquarium (SC)

Dia 9 (quinta-feira): BioParque do Rio (RJ); Hot Park (GO); Magic City (SP); Oceanic Aquarium (SC); Paineiras-Corcovado (RJ); Valparaíso Adventure Park (MA)

Dia 10 (sexta-feira): AquaRio (RJ); Oceanic Aquarium (SC); Parque da Mônica (SP); Turismo Itaipu (PR).

Créditos: Silvio Vera/CTI.