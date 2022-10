Alunos de Londrina apresentam no FIciencias projeto para a utilização do óleo de cozinha para confecção de velas repelentes

O objetivo do projeto é afastar os indesejados mosquitos do Aedes Aegypti e dar uma solução ao descarte incorreto do óleo de cozinha, usado diariamente.

Dois alunos do Colégio Estadual José de Anchieta e do Colégio Estadual Vicente Rijo, de Londrina (PR), desenvolveram uma vela repelente contra insetos, por meio do óleo de cozinha usado e estão apresentando essa semana na FIciencias.

Sabemos dos prejuízos que o óleo de cozinha vem provocando ao meio ambiente e dos vários danos nas tubulações de esgoto. Quando jogamos o óleo usado em lugares que não são apropriados para a coleta desse tipo de resíduo, também acontece a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, e ainda resulta na impermeabilidade do solo.

Além dos problemas com o descarte de óleo, os alunos levaram em consideração o aumento dos casos de dengue no estado e de outras doenças relacionados ao mosquito Aedes Aegypti como a Chicungunha e Zica vírus e resolveram desenvolver uma vela repelente que tem chegado a grandes resultados.

Os testes foram realizados nas próprias casas dos alunos nas quais aparecem mosquitos com frequência. Cada vela foi testada em dias diferentes para não haver interferência de uma vela para outra.

Os estudantes tiveram os melhores resultados com as plantas das espécies catnip e eucalipto. Conforme a vela for se consumindo, a fragrância é liberada no ambiente, afastando assim os mosquitos. O aroma deixado é agradável e não se percebe o cheiro do óleo residual.

Segundo o aluno Cesar Gabriel Rodrigues, desenvolvedor do projeto, poder participar de um evento como a FIciencias é maravilhoso e muito gratificante “esperamos mostrar ao mundo como é possível reaproveitar o óleo de cozinha e transformar em repelente”, revelou.

Sobre a FIciências

A Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias), é um espaço para estudantes apresentarem ideias criativas e inovadoras, contribuírem com o conhecimento e a evolução no mundo das ciências.

O evento, aberto a toda a comunidade, é realizado entre 24 a 28 de outubro no Hotel Golden Park, pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e pela Itaipu Binacional, em parceria com as universidades: UEL, UEM, Unicentro, UFFS, UTFPR e Unila.

A programação completa do evento está disponível em: www.ficiencias.org.

Créditos: Kiko Sierich/PTI-BR.