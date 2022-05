André Pepitone é nomeado diretor financeiro executivo de Itaipu Binacional

Decreto de nomeação foi publicado nesta terça-feira (17) no Diário Oficial da União.

O engenheiro André Pepitone da Nóbrega, que ocupou a diretoria geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foi nomeado para o cargo de diretor financeiro executivo da Itaipu Binacional. O decreto de nomeação, assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, foi publicado na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial da União. No decreto consta, também, a recondução dos demais diretores até 16 de maio de 2027.

A posse do diretor financeiro executivo de Itaipu será na quinta-feira (19), na usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR). O cargo era exercido desde fevereiro de 2019 pelo atual diretor-geral brasileiro, Anatalicio Risden Junior. Em janeiro deste ano, ao ser nomeado para a Diretoria Geral, Risden passou a acumular as funções.

André Pepitone é servidor de carreira da Aneel, na área de Regulação, e ocupava a diretoria da agência desde 2010. Formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília (UnB), ele tem especialização em Ciências Geotécnicas pela mesma instituição e MBA em Theory and Operation of a Modern National Economy, pela Universidade George Washington. Também participou do Program on Utility Regulation and Strategy, ministrado na Warrington College of Business, da Universidade da Flórida.

Na Aneel, Pepitone atuou na equipe de autorizações de empreendimentos de fontes renováveis da Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (2000-2002), na Superintendência de Estudos de Mercado (2002-2006) e na Assessoria da Diretoria (2006-2010).

De maio de 2012 a maio de 2014, foi diretor da Associação Brasileira de Agências de Regulação (Abar). Em março de 2015, assumiu a vice-presidência da Associação Ibero-americana de Entidades Reguladoras de Energia (Ariae), com mandato de três anos. Em maio de 2018, foi eleito presidente da mesma associação, com mandato também de três anos.

No último dia 29 de abril, Pepitone esteve na Itaipu, para a cerimônia que marcou o início dos trabalhos de atualização das unidades geradoras da hidrelétrica.

Créditos: Divulgação.