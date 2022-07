Animais de Refúgio de Itaipu têm dia de festa, presentes e alimentação especial

Onças, papagaios, cervos, macacos e cachorro-do-mato ganharam uma alimentação especial para celebrar os 38 anos dos Refúgios Biológicos da Itaipu Binacional (Bela Vista, Santa Helena e Maracaju), na segunda-feira (27). A atividade de enriquecimento ambiental, no Refúgio Biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu (PR), estimula a bicharada e faz com que os recintos se tornem mais interessantes e desafiadores, favorecendo o bem-estar. Teve bolo de carne com velinhas, presentinhos com rações coloridas, comida enrolada em folha de bananeira, entre outros. Os tratadores capricharam!

Sobre o Refúgio Bela Vista

Com quase 2 mil hectares, o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) é aberto à comunidade. No local, visitantes têm a oportunidade de entrar em contato com a natureza tanto por meio do turismo como por atividades de educação ambiental desenvolvidas com escolas e a população local. A importância dessa unidade para a conservação e a propagação de conhecimentos ambientais lhe garantiu o título de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA).

O RBV abriga importantes esforços de conservação de espécies ameaçadas, como a reprodução de harpias em cativeiro, desenvolvida no Criadouro de Animais Silvestres (Casib). Há também um zoo com foco na conservação e educação, com exemplares da fauna da Mata Atlântica. O espaço passa por reformas nos recintos das onças, das harpias, das antas e catetos, e do lobo-guará, além da construção de uma passarela que vai permitir um novo ponto de vista aos visitantes.

A expectativa é finalizar as melhorias nos próximos três meses, possibilitando novos cenários ao público que, aos poucos, vai retornando aos níveis pré-pandemia. Desde o início do ano e até o final de maio, o Refúgio Bela Vista recebeu 15.599 visitantes, quase 50% a mais do que no mesmo período em 2021. E outra área da unidade que está em reforma é o hospital veterinário, só que ali as obras devem se estender até o primeiro semestre do próximo ano.

A visitação é aberta de quarta a segunda-feira. Mais informações em https://ingressos.turismoitaipu.com.br/produto/3130.

Créditos: Stephanie Nicolli/Itaipu Binacional.