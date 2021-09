Aplicativo de realidade aumentada para guias de turismo vence Hackatour Cataratas Developers

Maratona tecnológica foi promovida durante 12 dias no formato híbrido.

Uma inovação para ajudar guias de turismo na promoção de serviços, sobretudo em tempos de pandemia. Foi com essa ideia que o projeto “PAX 50” foi o grande vencedor do Hackatour Cataratas Developers. O evento – que faz parte da programação do Festival das Cataratas – encerrou nesta quarta-feira (15), após 12 dias de maratona tecnológica.

O aplicativo idealizado pela empreendedora social Juliana Kasmin, juntamente com o desenvolvedor Josias Fonseca, a guia de turismo Michelle Silveira, e a turismóloga Telaine Freitas, utiliza a realidade aumentada (aos moldes do Pokemon GO) para oferecer ao turista passeios guiados, gerando uma fonte de renda para os guias de turismo, que poderão monetizar o seu serviço. “O nosso foco foi mostrar que um destino turístico inteligente só vai estar completo se incluir seus guias de turismo na transformação digital para encantar cada turista que chegar”, destacou Juliana Kasmin.

Além do prêmio de R$ 4 mil, a equipe vencedora terá direito ao curso regular do Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, o processo de pré-incubação com a Uniamérica e mais 10 horas de consultoria e imersão com o Sebrae-PR.

A maratona tecnológica contou com 91 inscritos de diversas regiões do Brasil, que participaram de palestras, oficinas, workshops e webinars, além de contarem com o apoio de um time de mentores especialistas em diversos temas.

“Foram mais de 200 horas conectados com ideias incríveis e pessoas inovadoras. O turismo ganha muito com essa jornada de inovação e tecnologia”, destaca a coordenadora do Hackatour Cataratas Developers, Elaine da Luz.

Durante a solenidade de encerramento, promovida no Rafain Palace Hotel & Convention – na moderna estrutura do Studio Apple Rafain – o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, do Ministério do Turismo, William Franca, garantiu o apoio do MTur na próxima edição do evento e se colocou à disposição dos premiados para ajudá-los em conversas em nível federal.

Participaram ainda da cerimônia, a presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (Idestur), Mayara Angeli; o analista de Negócios do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Gustavo Santos; e a professora e coordenadora de projetos da UniAmérica Descomplica, Márcia David.

As equipes responsáveis pelos melhores projetos, além de receberem prêmios, garantiram a oportunidade de apresentar os seus produtos na Feira de Turismo e Negócios, que será realizada presencialmente em Foz do Iguaçu, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.

Hackatour Cataratas Developers

O Hackatour Cataratas Developers é promovido, realizado e organizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (Idestur), com patrocínio master da Itaipu Binacional, com apoio do Ministério do Turismo, IFIA, ABIPIR, Parque Tecnológico Itaipu, Sebrae Paraná, UniAmérica Descomplica, Facily, Pinnpet, Auvo, Manfing,Unimble e Café com Passagem.

Créditos: Festival das Cataratas