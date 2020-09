Aplicativo impulsiona turismo e reforça setores de comércio e serviço de Foz do Iguaçu

Iniciativa abre segunda fase da campanha “Vem pra Foz”, promovida por Itaipu Binacional e parceiros

A partir de outubro, o turista que visitar Foz do Iguaçu vai contar com um sistema rápido e eficiente para programar a viagem, fazer compras e conhecer os principais atrativos da cidade. Ao baixar o aplicativo “Foz com Descontos”, no tablet ou smartphone, será possível adquirir passeios, produtos e serviços, tudo reunido em uma só plataforma digital. O sistema já está aberto à participação dos empresários locais, que poderão cadastrar as promoções, ampliar a visibilidade de seus produtos e aumentar as vendas.

O aplicativo foi lançado nesta quarta-feira (16) e abre a segunda fase da campanha “Vem Pra Foz”, para impulsionar a retomada do turismo na região. O setor foi o mais prejudicado pela pandemia de covid-19 e luta para se reerguer. A primeira fase, idealizada pela Comunicação Social de Itaipu Binacional, foi lançada na última semana de agosto e teve como mote “Cansado de ficar em casa? Vem pra Foz!”.

O Visit Iguassu será o responsável pela operação comercial da nova fase da campanha. A intenção é reunir no aplicativo empresas de diferentes segmentos, como hospedagem, gastronomia, atrativos turísticos, comércio em geral, agências de viagens, locadoras e até postos de gasolina. Para o turista, haverá facilidade na aquisição dos produtos e serviços, descontos exclusivos e um sistema de “cashback” (retorno de parte do valor da compra em crédito). O aplicativo poderá ser baixado gratuitamente nas versões Android e IOS (Apple).

A iniciativa faz parte das ações do Programa Acelera Foz, que tem coordenação estratégica da Itaipu e parceiros (leia mais abaixo). No capítulo do turismo, a intenção é garantir a retomada gradativa da visitação, com a adoção de protocolos sanitários rigorosos, que garantam a proteção de visitantes e profissionais do setor.

O assessor especial de Itaipu, coronel Aureo Ferreira, falou em nome do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e destacou os investimentos que a empresa tem feito em áreas como a saúde, infraestrutura e turismo – incluindo a ampliação da pista do aeroporto internacional de Foz do Iguaçu, a Ponte da Integração Brasil-Paraguai e a duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas. “São iniciativas que demonstram que Itaipu está atenta com os propósitos da cidade em sair desta crise e abrir uma nova etapa do desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu.”

A superintendente de Comunicação Social da Itaipu, Patrícia Iunovich, enfatizou o espírito colaborativo que uniu empresários e entidades para viabilizar a campanha e permitir a retomada da visitação turística. A área é a responsável pela coordenação do turismo na usina. Segundo Patrícia, Foz do Iguaçu tem características que agradam ao “novo turista”, como maior segurança e contato próximo com a natureza, e atrativos únicos, como as Cataratas do Iguaçu e a própria usina de Itaipu. “Unimos esforços e temos a certeza de que Foz do Iguaçu vai sair na frente, tornando-se referência no Brasil como destino seguro”, afirmou.

Para o presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez, “essa iniciativa vai alavancar com certeza o nosso turismo”. Ele demonstrou otimismo com a recuperação rápida do setor. “Muitas pessoas estão trabalhando para essa retomada segura para os visitantes e para quem atua no setor.”

O gerente da Divisão de Imagem Institucional de Itaipu, Daniel Reis, falou sobre as fases da campanha e a expectativa da empresa com o lançamento do aplicativo Foz com Descontos. “Na primeira fase, apresentamos Foz do Iguaçu como destino seguro, trabalhando em um mercado mais próximo, de até mil quilômetros. Nesta nova fase, será fundamental a adesão dos atores locais para que a campanha tenha sucesso.”

O lançamento do aplicativo ocorreu no Centro Integrado de Desenvolvimento Regional (CID), com número de participantes limitado, por causa da pandemia de covid-19. Mas a cerimônia pôde ser acompanhada ao vivo nas páginas do Visit Iguassu no Facebook e Youtube.

Como vai funcionar

O representante da startup que desenvolveu o aplicativo, Thiago Cortez, explicou como o sistema vai funcionar e as vantagens para o empresário local. O sistema está em operação em Natal e Mossoró (ambas no Rio Grande do Norte) e em João Pessoa (na Paraíba); Foz do Iguaçu será a primeira cidade fora do Nordeste a receber a novidade, adaptado para a realidade local.

Segundo ele, a participação da empresa é simples e o cadastro já pode ser feito no site da startup (www.fozcomdesconto.com.br). Todo o processo de aprovação e assinatura de contrato será feito pela internet. “Qualquer empresa da cidade que comercialize produtos e serviços pode se cadastrar na plataforma e participar”, disse.

No aplicativo, o empresário terá uma vitrine virtual, onde poderá fazer a gestão dos produtos e das ofertas. Também terá suporte técnico e exposição do nome da empresa em mídias sociais. Não há taxa de adesão. O custo para a empresa será de 3,5% das transações bancárias.

Acelera Foz

Parte do plano de retomada econômica da cidade, o Acelera Foz é resultado da união entre oito instituições públicas e da sociedade civil organizada, com 40 medidas prioritárias em sete eixos, que juntas têm o objetivo de potencializar as oportunidades e diversificar a economia, do turismo ao setor comercial. O programa aposta em inovação e soluções tecnológicas para atrair investimentos e desenvolver o empreendedorismo no campo do conhecimento.

A coordenação estratégica é do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Prefeitura de Foz do Iguaçu, Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), Acifi e Comtur.

As ações do programa podem ser acessadas em acelerafoz.org.br/index.php/os-7-eixos-tematicos/. São projetos destinados ao crescimento planejado e sustentado da cidade, que incluem a resolução de grandes problemas de infraestrutura, combinados com iniciativas de retomada econômica e geração de empregos para a superação dos impactos sociais da pandemia.

A retomada econômica do turismo – da qual faz parte a Campanha Vem pra Foz – é o terceiro eixo de ação do programa.