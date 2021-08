Apoio financeiro de Itaipu garante duplicação do Contorno Oeste e trecho da BR-277, em Cascavel

Pedra fundamental das duas obras foi lançada nesta segunda-feira (2) pelo governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, e pelo diretor de Itaipu Celso Torino. Investimentos passam de R$ 186 milhões.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, participou nesta segunda-feira (2), em Cascavel, do lançamento da pedra fundamental de duas obras rodoviárias viabilizadas com apoio financeiro da margem brasileira da Itaipu. Os investimentos somam mais de R$ 186 milhões. O diretor técnico executivo da binacional, Celso Torino, representou o diretor-geral brasileiro, general João Francisco Ferreira.

A primeira obra é a duplicação de um trecho de 5,81 quilômetros da BR-277, entre o posto da Polícia Rodoviária Federal e o terminal da Ferroeste, por onde passam cerca de 5 mil veículos por dia. Também estão previstas a pavimentação de uma via marginal da rodovia, com extensão de 1,56 quilômetro, e a execução de dois viadutos. As obras foram licitadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), sub-rogadas ao DER-PR e devem ser concluídas até setembro de 2022. São mais de R$ 85 milhões em investimentos neste projeto, incluindo supervisão, desapropriações e outros custos.

A segunda obra é a duplicação integral do Contorno Oeste, conectando as rodovias BR-277 (ligação com Foz do Iguaçu) e BR-163 (Toledo e Sudoeste do Estado), com 14,28 quilômetros de extensão, e a construção de um acesso à Avenida Brasil, na altura do Bairro Santo Inácio, com 4,7 quilômetros – totalizando 19,07 quilômetros. As obras também já foram licitadas pelo Dnit, sub-rogadas ao DER-PR, com prazo previsto de conclusão de 31 meses. Os investimentos totais são de R$ 101,5 milhões, incluindo supervisão, desapropriações e outros custos.

Ratinho Junior agradeceu o apoio de Itaipu, lembrando que a empresa tem papel relevante “não só pela geração de energia, mas também na colaboração para o desenvolvimento do Paraná”. O governador também destacou a importância de organizar a infraestrutura do Estado para a atração de investimentos. E citou obras financiadas pela binacional, como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai e a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. “Queremos fazer do Paraná a central logística da América do Sul”, afirmou.

O diretor Celso Torino observou que, ao cruzarem centros urbanos, trechos não duplicados de rodovias atrapalham o fluxo de veículos e geram riscos para motoristas e pedestres. “É o que acontece aqui em Cascavel”, pontuou. O acesso ao Show Rural Coopavel, por exemplo, principal evento do agronegócio da América Latina, realizado anualmente, está localizado no trecho a ser duplicado da BR-277. “As obras de duplicação propostas neste convênio com o governo do Paraná resolverão esse problema, com a vantagem de não encarecer a tarifa de pedágio nas concessões que se aproximam”, disse Torino.

Em relação ao Contorno Oeste, Torino lembrou que o tráfego de veículos pesados é intenso na região, especialmente para o transporte da produção agropecuária. “O objetivo da Itaipu ao apoiar esta obra é possibilitar que o Contorno Oeste continue a prestar importante serviço de escoamento de produtos, sem representar um gargalo para o trânsito em Cascavel”, disse. Ele completou: “A fluidez no tráfego é importante, mas, mais do que isso, estamos falando também de melhorar a segurança de todos que transitam pelo Contorno Oeste. E nada vale mais a pena do que ajudar a preservar vidas”.

Acompanharam as cerimônias o prefeito de Cascavel e presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), Leonaldo Paranhos; o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Sandro Alex; o secretário de Administração Pública e Previdência, Marcel Micheletto; o diretor-presidente do DER-PR, Fernando Furiatti; deputados estaduais, prefeitos da região, vereadores e outras autoridades.

Leonaldo Paranhos destacou o apoio da binacional e do governo do Estado aos municípios da região, ao financiar obras que há muito eram reivindicadas, e agradeceu em nome dos prefeitos e moradores. “São bandeiras que muitas vezes imaginávamos que não seriam mais possíveis”, declarou.

Pacote de obras

Os investimentos em Cascavel integram um amplo pacote de obras estruturantes financiadas por Itaipu na região Oeste do Estado, que já somam mais de R$ 2,5 bilhões. Entre elas, a nova ponte internacional entre Brasil e Paraguai, a duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469) e a ampliação da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A empresa também vai modernizar o sistema de transmissão de Furnas.

Destacam-se ainda a construção do contorno de Guaíra (com 4,6 quilômetros de extensão), a modernização da Ponte Ayrton Senna (que liga o Paraná ao Mato Grosso do Sul), a implantação de trecho da BR-487 (Estrada Boiadeira), que integrará a futura Rota Bioceânica, e melhorias no aeroporto de Cascavel.

Os recursos foram viabilizados a partir de um novo modelo de gestão da empresa, implantado em 2019, pautado pelas boas práticas de administração pública, austeridade e transparência, conforme orientação do governo federal. As obras também estão de acordo com a missão institucional e os objetivos estratégicos da Itaipu, visando contribuir para o desenvolvimento sustentável de Brasil e Paraguai.

Créditos: Rubens Fraulini | Itaipu Binacional