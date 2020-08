Após ação na Itaipu, Renault doa veículo para projeto social de Foz do Iguaçu

Contrapartida da montadora acontece após lançamento do veículo na usina, no início de março. Carro será utilizado nas atividades de Projeto Anjo Gabriel

Uma picape Renault Duster Oroch foi doada para a Cáritas de Foz do Iguaçu (PR) como contrapartida da montadora pelo lançamento do veículo em uma cerimônia diante da barragem da Itaipu Binacional, no início de março deste ano.

A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), na concessionária Open Veículos (Av. Costa e Silva, 1819), em Foz do Iguaçu. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna e representantes da Cáritas e da concessionária participaram da cerimônia.

“A entrega desse veículo é bastante significativa, pois, além de cumprir o propósito que hoje temos ao ceder espaço interno de Itaipu a eventos, desde que haja contrapartida para uma entidade beneficente, vai ajudar de fato a Cáritas em seu trabalho humanitário”, disse Silva e Luna. “A união entre Itaipu, Renault e Cáritas, simbolizada pela entrega deste carro, traz também uma mensagem de otimismo, mostrando que, com boa vontade, é possível promover o bem e fazer com que todos ganhem”, ressaltou.

A doação é a maior contrapartida já feita por uma empresa após a utilização de área da Itaipu para uma ação de marketing. Como a binacional não cobra pela cessão do espaço, é indicada uma doação a entidades assistenciais da região.

O lançamento do Renault Duster Oroch, em 4 de março, teve a apresentação do ator Bruno Gagliasso e do lutador de MMA Wanderlei Silva. Os convidados do evento participaram de várias atividades na hidrelétrica, como visitas técnicas à usina e ao Parque Tecnológico Itaipu.

“Somos uma empresa paranaense e buscamos promover, por meio do Instituto Renault, diversos investimentos sociais para contribuir com o desenvolvimento do Estado. Para nós, é uma honra poder auxiliar projetos que impactam positivamente os cidadãos do Paraná, como o Cáritas, em Foz do Iguaçu”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

De acordo com o presidente da Cáritas de Foz do Iguaçu, o padre Sérgio Bertotti, o utilitário será utilizado para as atividades do Projeto Anjo Gabriel, voltado a jovens gestantes. “Precisamos levar insumos ou doações de cestas básicas e este veículo vai potencializar nosso atendimento”, diz. “A Itaipu tem firmado parcerias com a Cáritas em várias áreas e, agora, fez essa mediação que tornou possível a doação do veículo”, agradece.

Cáritas

A Cáritas é uma entidade vinculada à Igreja Católica que apoia projetos assistenciais, como o Anjo Gabriel. Criado em 2015, a iniciativa já atendeu mais de 100 jovens gestantes do Jardim Duarte, em Foz do Iguaçu, grande parte delas com idade entre 11 e 15 anos. “O objetivo é despertar a sensibilidade dessas meninas e dar oportunidade às gestantes para elas produzirem enxovais e também prestar informações de saúde, cultura e lazer”, afirma o padre.

Em 2020, a Cáritas foi uma das associações beneficiadas com o fundo eventual da Itaipu, um auxílio financeiro de apoio às entidades assistenciais da região para enfrentar a pandemia da covid-19.

O recurso foi utilizado na compra de mais de 400 cestas básicas que foram distribuídas a pessoas carentes. Também foi criada uma cozinha solidária que está em fase final de instalação e vai produzir pães no bairro do Porto Meira.