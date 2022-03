Apresentando serviços técnicos e soluções tecnológicas, PTI têm como principal foco levar inovação ao setor elétrico

Participando da XV edição do SEPOPE, a instituição traz ao setor energético tecnologias que geram segurança, estabilidade e eficiência, a partir da experiência de quem mais gera energia limpa e renovável no mundo, a Itaipu Binacional.

Com soluções inovadoras em energia, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) está presente em um dos mais importantes simpósios sobre o setor no Brasil, o SEPOPE – Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão de Sistemas de Energia Elétrica.

Oferecendo serviços de assessoria e consultoria técnicas, o Parque busca novos parceiros e clientes para aplicação de projetos de inovação aberta e transferência tecnológica, além de novas propostas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I).

Com estande no evento, o Parque expõe propostas de segurança e eficiência enérgica, inteligência artificial aplicada ao setor, automação e controle em sistemas de energia, bem como soluções em geração e armazenamento de energia. Estudos de viabilidade técnica e econômica em projetos de energias renováveis e consultorias para o desenvolvimento de novas tecnologias, baseado em tendências globais da transição energética, como hidrogênio verde, também são alguns dos temas nos quais o PTI atua e terá equipe disponível para contato durante o evento.

“Levamos ao evento nossos centros de P&D+I que possuem pesquisas de ponta nas temáticas que são tratadas no Simpósio”, destaca o diretor técnico do PTI, Rafael Deitos. “O objetivo é se conectar com os parceiros, apresentar nossas soluções, divulgar nossas ações inovadoras e posicionar o PTI como ICT (Instituto de Ciência e Tecnologia) de referência e como uma empresa que é capaz não só de criar novas soluções para o setor elétrico, mas que também tem desenvolvido produtos e prestado serviços especializados”, ressalta o diretor.

Programação de apresentações no SEPOPE

Além da exposição das tecnologias no estande durante os quatro dias de evento, com a presença das equipes demonstrando essas soluções, o Parque Tecnológico apresentará artigos técnicos voltados a temática.

Na quinta-feira (17), Paulo Thiago De Godoy representará o Centro de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos apresentando, às 14h na sala VI, o artigo sobre os “Aspectos de implementação e testes de controle hierárquico de microrredes com abordagem Control Hardware-In-The-Loop.

Já na sexta-feira (18), o pesquisador do Centro de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos, Renzo Grover Fabian Espinoza, apresenta o artigo sobre o “Desenvolvimento do registrador de perturbações e medição fasorial para fins de localização de faltas em tempo real em linhas de transmissão”. A apresentação tem início às 8h, na sala V.

SEPOPE

Em sua XV edição, o SEPOPE – Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão de Sistemas de Energia Elétrica é organizado pela Itaipu Binacional e a Cigré-Brasil. Está sendo realizado em Foz do Iguaçu entre os dias 15 e 18 de março.

O evento reúne diversos atores do setor elétrico de todo o Brasil entre universidades, centros de pesquisa, empresas e autoridades do setor para falar de Desenvolvimento, Operação, Controle e Desempenho de Sistemas Elétricos. Para saber mais, acesse: https://www.sepope.com.br/

Créditos: PTI-BR.