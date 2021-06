Aquecimento para lançamento oficial do Vila A Inteligente e Smart Vitrine acontece em formato de live, na próxima quarta e quinta, 16 e 17 de junho

Os bate-papos serão sobre a temática smart cities e apresentação dos Programas Vila A Inteligente e Smart Vitrine. Lançamento oficial do Vila A e Smart Vitrine acontecem em 29 de junho.

Há mais de um ano inserido no universo das Cidades Inteligentes, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) prepara-se para lançar oficialmente o Programa Vila A Inteligente, o primeiro ambiente Sandbox para validação de tecnologias em um bairro público no Brasil. O Vila A Inteligente é uma realização do PTI-BR, Itaipu Binacional, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Copel e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu (PMFI). Já o Smart Vitrine é o edital destinado às empresas de base tecnológica e startups que ofereçam tecnologias orientadas pelo conceito de smart cities, para submissão de suas soluções à instalação no ambiente de testes (Sandbox) do Bairro Itaipu A, com o propósito de resolver problemas reais da população e melhorar sua qualidade de vida. Os dois lançamentos são parte integrante das ações do Acelera Foz, o plano de retomada econômica de Foz do Iguaçu, que tem como parceiros o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Itaipu Binacional, PTI-BR, PMFI, Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Para entrar no clima do lançamento dos Programas serão feitas duas lives de sensibilização. A primeira abordará o tema “Ambientes Sandbox para cidades inteligentes no Brasil”, e acontecerá em 16 de junho às 11h pelo canal do Youtube do PTI. A live será comandada pelo diretor de negócios e inovação do Parque Tecnológico, Rodrigo Régis, e pelo gerente de novos negócios da ABDI, Tiago Faierstein. Nela, você será convidado a entender mais sobre o Programa Vila A Inteligente e como funcionam os ambientes de teste em Smart Cities no Brasil. Além disso, nesta live também serão respondidas dúvidas sobre como empresas e empreendedores poderão instalar suas tecnologias no Vila A.

O convite para participação da live estende-se a toda a comunidade brasileira que trabalha nas temáticas de inovação e empreendedorismo, com foco nas empresas que desenvolvem esses tipos de soluções. Além disso, em caráter especial, estão convidados os moradores de Foz do Iguaçu para acompanhar a live e também participar podendo enviar perguntas que serão respondidas ao vivo pelos apresentadores.

Já a segunda live, data marcada para 17 de junho às 11h, abordará como tema principal a importância de se ter métricas e formas de avaliação das cidades inteligentes. Esta live contará com a participação do diretor técnico do PTI, Rafael Deitos, e do diretor comercial e de marketing da Urban Systems, William Rigo. Nesta ocasião serão também apresentadas as tecnologias já instaladas no bairro Itaipu A (Vila A), com detalhes mais técnicos e com possibilidade de interação com o público.

Link Live 01: http://bit.ly/1LiveSmartVitrine

Link live 02: http://bit.ly/2LiveSmartVitrine

Lançamento oficial dos projetos

No dia 29 de junho acontece, oficialmente, o lançamento do Programa Vila A Inteligente e do edital Smart Vitrine. Sua empresa tem tecnologia para cidades inteligentes que impacta na vida das pessoas? Não fique de fora, participe da seleção e venha testar suas soluções no maior Sandbox de Cidades Inteligentes do Brasil, o Vila A Inteligente.

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil