Armazém da agricultura familiar é inaugurado em São Miguel do Iguaçu

O Armazém Boreal é o novo ponto atrativo para turistas e visitantes locais da cidade; Empreendimento foi inaugurado nesta última sexta-feira (20).

O Centro de Comercialização da Agricultura Familiar de São Miguel do Iguaçu, o Armazém Boreal, é a nova vitrine para produtos da agricultura familiar de São Miguel do Iguaçu. O empreendimento, inaugurado nesta última sexta-feira (20), conta com centro de distribuição e administrativo, mercado, lanchonete e restaurante, tornando-se um ponto atrativo para turistas e visitantes locais. Com uma infraestrutura de 1.270m², o espaço está localizado na Avenida Iguaçu, 1997, às margens da BR 277, sentido Foz do Iguaçu.

A iniciativa nasceu com o propósito de gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais e da comunidade. E para que esse sonho se tornasse realidade grandes parcerias foram feitas: a Itaipu Binacional e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (Fundação PTI-BR) investiram mais de R$ 3 milhões. A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu contribuiu com a doação de quatro terrenos que permitiu a construção do empreendimento. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), por meio do Projeto Coopera Paraná e Programa Renda Mais Campo, investiram mais de R$ 1 milhão.

O armazém, que será gerido por intermédio da Cooperativa da Agricultura Familiar (Boreal), criada em 2015 pela Associação dos Produtores da Agricultura Familiar de São Miguel do Iguaçu (APROSMI), conta com dois pavimentos. No piso superior, direcionado ao consumidor final, estão localizados o mercado, lanchonete e restaurante. No piso inferior diferentes espaços planejados para a logística, armazenamento e preparo dos produtos da agricultura familiar destinados aos programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Desenvolvimento regional

Sobre a importância do empreendimento, o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), general Eduardo Garrido, afirmou que a inauguração do armazém é a materialização de um projeto que visa a inclusão social e o desenvolvimento territorial da região. “Temos a missão de gerir um ecossistema de inovação e buscar dar apoio para a ciência, tecnologia, inovação e negócios. Desejamos que os resultados desse projeto resultem na geração de riquezas, distribuição de renda, inclusão social e bem-estar para toda a região”, afirmou.

O superintendente de gestão ambiental da Itaipu Binacional, Ariel Scheffer, destacou a importância e a representatividade dessa iniciativa. “Todo o sucesso socioambiental que a Itaipu possui também se deve as parcerias como essa. Temos a satisfação de ver essa obra sendo entregue, porque representa o apoio a esse segmento que nos ajuda a promover os nossos objetivos estratégicos, que são a produção de energia limpa e o desenvolvimento sustentável para a região”, disse.

O presidente da Associação dos Produtores de Agricultura e Pecuária de São Miguel do Iguaçu (APROSMI), Sergio Luiz Panazzolo, agradeceu e destacou a importância de todas as parcerias que foram fundamentais para que esse sonho se torna-se realidade. “A inauguração do armazém representa a consolidação de uma jornada juntamente com todos os parceiros”, relembrou.

Segundo Sergio, o armazém já está de portas abertas para atender os clientes das 07h até às 23h. Além da comercialização de itens de supermercado, frutas, verduras, bebidas e lanches, vão ser servidos no restaurante café da manhã, almoço, café da tarde e, no período da noite, porções. Com a inauguração, o empreendimento também já proporcionou a abertura de novas vagas de trabalho na cidade. “Já estamos com 28 colaboradores atuando com carteira assinada”, conta o presidente da APROSMI.

Presenças

Também estiveram presentes na inauguração, o prefeito de São Miguel do Iguaçu, Boaventura Manuel João Motta; o extensionista do IDR-PR, Alcedir Biesdorf; membros da APROSMI e representantes das instituições parceiras da iniciativa.

Créditos: PTI-BR.