Assembleia do Paraná concede o título de Cidadão Benemérito a diretor-geral brasileiro de Itaipu

Homenagem ao almirante Anatalicio Risden Junior foi aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais e entregue nessa segunda-feira (18), em sessão solene.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, almirante Anatalicio Risden Junior, recebeu nesta segunda-feira (18), em Curitiba, o Título de Cidadão Benemérito do Paraná, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. A homenagem foi proposta pelos deputados estaduais Maria Victoria (PP) e Elio Rusch (União Brasil) e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. A entrega ocorreu durante sessão solene, no início da noite, presidida pelo primeiro vice-presidente da Casa, deputado Tercilio Turini (PSD).

Participaram da cerimônia o vice-governador do Paraná, Darci Piana, representando o governador Carlos Massa Ratinho Junior, e a ex-governadora Cida Borghetti, integrante do Conselho de Administração de Itaipu. A irmã de almirante Risden, a professora Rosa Bernardi Risden, acompanhou a cerimônia do plenário, representando a família.

Um vídeo com depoimentos de familiares foi transmitido durante a sessão. A mãe do diretor-geral, dona Doraci Bernardi Risden, declarou estar orgulhosa pela homenagem ao filho. “Seja sempre um menino bom, correto e honesto, como sempre foi”, afirmou. “Além de pai fenomenal, é um líder que inspira todos a sua volta”, disse a filha Amanda.

O Título de Cidadão Benemérito do Paraná é assinado pelo governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, pelo presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), e pelo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador José Laurindo de Souza Netto.

Maria Victoria justificou a homenagem lembrando que o almirante Risden é paranaense, nascido em Curitiba há 65 anos, com sólida formação acadêmica e mais de 40 anos de serviços prestados à Marinha do Brasil. Em fevereiro de 2019, ele assumiu o cargo de diretor financeiro executivo de Itaipu; em janeiro deste ano, foi nomeado diretor-geral brasileiro pelo presidente Jair Bolsonaro.

A deputada destacou o novo modelo de gestão da empresa, baseado na transparência e austeridade, e o apoio da binacional para viabilizar grandes obras de infraestrutura no Estado. “Há que se reconhecer o empenho do diretor-geral no andamento das obras da segunda ponte [entre Brasil e Paraguai, sobre o Rio Paraná], que teve a ex-governadora Cida Borghetti, hoje conselheira de Itaipu, uma de suas principais articuladoras”, exemplificou.

“Nada mais justo, portanto, o reconhecimento também do Estado do Paraná com a Cidadania Benemérita”, completou a deputada. “Parabéns por sua vida e obra. E que, à frente da Itaipu, o senhor continue honrando o lema da Marinha, que é ‘Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente’.”

Cida Borghetti observou que almirante Risden, como diretor de Itaipu, sempre esteve próximo dos conselheiros, contribuindo para as decisões fossem tomadas com segurança e com foco nos interesses de brasileiros e paraguaios. “Já num primeiro momento [como diretor-geral brasileiro], almirante Risden mostrou algumas mudanças sutis, mas que representam uma reorganização importante da empresa, com mais agilidade, competência, visão de futuro, transparência, honestidade. Ele nos dá tranquilidade para trabalharmos”, revelou.

Darci Piana disse ser privilegiado por ter acompanhado a posse de Risden como diretor-geral brasileiro, em Brasília, em janeiro, e agora, na entrega do Título de Cidadão Benemérito do Estado. “Vimos o quanto ele [Risden] já prestou serviços para a nossa Marinha, de quanto ele já fez por Itaipu. E nós, do governo do Estado, temos que agradecer muito à Itaipu. Nunca o nosso Estado recebeu, em tão pouco tempo, tantos recursos como nos últimos três anos. Isso vem em benefício para o povo do Paraná.”

Emocionado, almirante Risden agradeceu a homenagem e lembrou que “as crenças e valores que forjaram o meu caráter foram alicerçados nos ensinamentos transmitidos pela minha família, no meu Estado natal, onde tive a oportunidade de passar toda a minha infância e grande parte da minha adolescência, o que reveste este momento de grande relevância para mim e todos os meus”.

E completou: “Como toda jornada começa com o primeiro passo e meus primeiros passos foram dados aqui no Paraná, destaco minha forte emoção, devida ao sentimento de que este momento coroa toda a história de minha família, aquela que me possibilitou trilhar toda a minha trajetória”.

Ligação com Foz do Iguaçu

Almirante Risden nasceu em Curitiba e tem profundas raízes com Foz do Iguaçu, onde passou parte da infância e depois fixou residência, em fevereiro de 2019, ao assumir o cargo de diretor financeiro executivo de Itaipu. Em janeiro deste ano, foi nomeado diretor-geral brasileiro pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Meu avô, Marcelino Risden, contribuiu com o desenvolvimento da cidade de Foz do Iguaçu, tendo sido um dos primeiros comerciantes e o pioneiro a trazer eletricidade para aquela cidade, por meio de um gerador elétrico”, disse ele, no discurso de agradecimento pelo Título de Cidadão Benemérito.

Os pais do homenageado, Anatalicio e Doraci, nasceram e se casaram em Foz do Iguaçu. Almirante Risden nasceu em Curitiba porque o pai servia ao Exército Brasileiro e foi transferido para a capital do Estado.

Ex-aluno do Colégio Militar de Curitiba, almirante Risden fez extensa carreira na Marinha do Brasil, em mais de 40 anos. Dentre os cargos de gestão que ocupou no período estão a Coordenadoria de Orçamento da Marinha, o Serviço de Inativos e Pensionistas e o Depósito de Material Comum, no Rio de Janeiro.

Também foi subchefe da Estação Brasileira Comandante Ferraz, na Antártica, ajudante de ordens da Presidência da República, negociador da área financeira do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o Prosub, e decano do Corpo de Intendentes da Marinha. Na reserva da Marinha, atuou como consultor da área de defesa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e participou da equipe de transição do governo do Presidente Jair Bolsonaro.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu é bacharel em Ciências Navais, com especialização em Intendência para Oficiais e pós-graduação em Administração Financeira pela Escola de Pós-graduação em Economia da FGV. Tem mestrado em Ciências Navais e doutorado em Altos Estudos de Política e Estratégia – Marítimas.

A homenagem dos deputados paranaenses se soma a outras que almirante Risden recebeu nos últimos anos, entre elas, a Ordem do Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores; a Ordem do Mérito da Defesa; a Ordem do Mérito Naval; e os títulos Emérito Cidadão de Curitiba e Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu.

Encontro com governador

A agenda oficial de almirante Risden em Curitiba, nesta segunda-feira (18), incluiu uma reunião com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, no período da manhã. Eles discutiram as parcerias estratégicas entre a binacional e o governo do Estado, especialmente as obras em execução no Paraná, como a Ponte da Integração Brasil – Paraguai, e o apoio aos municípios lindeiros.

“As parcerias com a Itaipu são essenciais para o desenvolvimento do Paraná. Desde que assumi o governo do Estado, recebemos mais recursos do que em todos os 30 anos anteriores, são R$ 1,6 bilhão em obras”, afirmou o governador.

“Nós temos uma parceria exitosa com o governo do Estado, que, tenho certeza, renderá muitos frutos e terá ainda mais sucesso nos próximos anos. O diálogo e a boa convivência com nossos parceiros são um dos princípios basilares da gestão”, salientou almirante Risden.

Foto: Dálie Felberg/Alep.

Créditos: Itaipu Binacional.