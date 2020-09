O que: Cerimônia de Assinatura dos contratos do Programa Desafio Inova Oeste

Quando: nesta sexta-feira, dia 25 de setembro, às 09 h;

Onde: Auditório Cesar Lattes – Parque Tecnológico Itaipu (PTI)*

Sobre o evento:

A cerimônia de Assinatura dos contratos do Programa Desafio Inova Oeste marca o início dos projetos aprovados no edital, lançado no final de junho, que recebeu mais de 30 propostas de startups, micro e pequenas empresas da região com foco no desenvolvimento e implementação de produtos, serviços e melhorias de processos para movimentar a economia da Região Oeste do Paraná.

O Desafio Inova Oeste 2020, selecionou 10 projetos, de 10 empresas que vão implementar iniciativas nas áreas do Agronegócio; Energia; Saúde; Produção de alimentos; Varejo; Turismo; Cidades inteligentes; Logística que devem gerar um alto impacto na economia da região.

Cada empresa vai receber até 58 mil reais para desenvolvimento dos projetos, consultorias tecnológicas, mentorias, compra de equipamentos, bolsas de pesquisa, entre outros.

A solenidade será transmitida pelos canais do PTI-BR (youtube.com/ptibrasil) e da Fundação Araucária no YouTube (http://bit.ly/fundacaoaraucaria).

Sobre o Programa Desafio Inova Oeste

O Desafio Inova Oeste é uma iniciativa do Programa Acelera Foz, ancorada pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) em parceria com a Fundação Araucária, Sebrae – PR, Itaipu Binacional, Iguassu Valley e Programa Oeste em Desenvolvimento, por meio do Sistema Regional de Inovação (SRI).

A ação tem como objetivo o desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas em micro e pequenas empresas ou startups, gerando alto impacto na economia da Região Oeste do Paraná como forma de enfrentamento à crise desencadeada pela Covid-19.

