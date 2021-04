Atenção, motoristas! Acesso à Vila C vai ser interditado na quinta-feira (8)

O acesso à Vila C vai ser interditado na próxima quinta-feira (8) para obras de pavimentação viária. Os trabalhos serão feitos durante todo o dia, das 8h às 18h.

Para entrar e sair do bairro, a partir da Avenida Tancredo Neves, os motoristas deverão utilizar as ruas A e Goiânia, em frente à entrada do Ecomuseu. O Foztrans fará a sinalização do local e vai orientar o trânsito e o sistema de transporte coletivo.

As obras serão realizadas pela empresa Sinalpar, com supervisão da Divisão de Infraestrutura e Manutenção (ODMI.CD) da Itaipu. A intervenção é necessária para corrigir o desgaste do pavimento e cobrir a drenagem recém-instalada no trevo de acesso ao bairro.