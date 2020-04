Atletas da UNILA desafiam comunidade a fazer sete dias de exercícios físicos

Manter uma rotina de exercícios é essencial para conservar o bem-estar físico e mental durante o período de isolamento social. Foi pensando nisso que as atléticas acadêmicas da UNILA decidiram lançar o Desafio Sete Dias. Durante todos os dias desta semana, de segunda a domingo, serão divulgados vídeos com desafios de exercícios físicos e treinos. O objetivo é incentivar a comunidade universitária a manter-se em movimento. A ação é realizada de forma conjunta entre as quatro atléticas da UNILA e a Seção de Esporte e Cultura da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

O primeiro vídeo do desafio já está disponível no canal da UNILA do Youtube, em https://bit.ly/DesafioUnila . No primeiro vídeo, publicado nesta segunda-feira (27), foram incluídos exercícios como polichinelos, burpees, flexões e agachamentos. “Queremos incentivar a comunidade a superar seus limites e a se manter fisicamente ativa neste período tão atípico. Sabemos que o exercício físico libera endorfina e pode fazer com que todos nos sintamos melhor”, explica o aluno Marcos Vinicius Konopka, presidente da Atlética Gran Carpincho.

De acordo com a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Jorgelina Tallei, a iniciativa surgiu dos próprios estudantes. “É um projeto que tem o objetivo de manter o vínculo com os nossos alunos e também trabalhar o bem-estar físico e mental neste período em que estamos mais reclusos e refugiados em nossas casas”, colocou.

Participam do Desafio Sete Dias as atléticas Gran Carpincho, dos cursos de Engenharia; Dose Letal, do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política (ILAESP); Medusa, do curso de Medicina; e a Atlética Acadêmica Coletiva das Biológicas. A ação é parte do projeto “Cuide-se em casa”, uma iniciativa que reúne dicas de atletas e profissionais da área da saúde que atuam na UNILA, com o objetivo de promover a qualidade de vida da comunidade acadêmica durante o período de isolamento social. Todo o conteúdo produzido para essa campanha pode ser acessado em portal.unila.edu.br/cuide-se-em-casa.