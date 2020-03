Aulas e atividades acadêmicas na UNILA estão suspensas por tempo indeterminado

Por deliberação do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, foram suspensas, por tempo indeterminado, as aulas da Graduação e Pós-Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). As atividades administrativas mantém-se, prioritariamente, em regime remoto. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta terça-feira (24), “considerando o atual cenário de incertezas epidemiológicas em relação ao comportamento da doença no Brasil”, como explica o reitor Gleisson Brito, em um vídeo direcionado à comunidade acadêmica.

A medida altera decisão anterior, que suspendia as atividades na Universidade por 14 dias – prazo que terminaria no próximo dia 31. A UNILA está avaliando a possibilidade de as aulas serem realizadas a distância. O estudo, que ainda está em desenvolvimento, está sendo realizado por equipes das áreas acadêmicas e de tecnologia.

Durante o período de suspensão, serão mantidas as bolsas dos programas de iniciação científica, pesquisa, extensão, monitoria, e as bolsas destinadas à promoção de inclusão e acessibilidade e à permanência de estudantes indígenas, refugiados e portadores de visto humanitário. A UNILA também adotou medidas para garantir a segurança e o bem-estar dos trabalhadores terceirizados. A manutenção dessas medidas será avaliada continuamente pelo Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, e novas atualizações serão comunicadas para toda a comunidade.

“A UNILA tem sido um ator proativo em parceria com outros atores sociais envolvidos no enfrentamento da pandemia”, destaca o reitor, citando a ambulância e os quatro veículos oficiais cedidos pela Universidade e que estão sendo utilizados pela Secretaria de Saúde do município, e também a ação dos profissionais da área da saúde e de mais de 50 estudantes em diferentes áreas. “Este é um momento que exige de nós serenidade e espírito comunitário”, reforçou.

Mais informações serão atualizadas na página portal.unila.edu.br/coronavirus .