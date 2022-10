Avança a última fase das obras na Avenida Tancredo Neves

Apesar das chuvas das últimas semanas, a previsão é terminar dentro do prazo previsto. Até lá, motoristas e pedestres devem transitar com atenção.

A terceira fase das obras da Itaipu na avenida Tancredo Neves avança e a entrega deve acontecer em 2023, dentro do prazo previsto. Apesar do volume de chuva dos últimos dias ter atrapalhado em alguns momentos, os serviços de maior complexidade – contenções de terreno e drenagem – estão avançados.

Com homens trabalhando na pista e trechos momentaneamente interditados, motoristas e pedestres precisam redobrar a atenção para evitar acidentes.

Esta última fase, a terceira, é a maior etapa da obra e compreende 3,2 km. As outras duas etapas já concluídas somam 3,6 km. Será revitalizado todo o trecho da Avenida Tancredo Neves entre a barreira de entrada da Itaipu e o viaduto da Avenida JK, no cruzamento com a BR-277.

Estão sendo implementadas ciclovias, calçadas, melhorias na sinalização, travessias elevadas em vários pontos, repintura de toda a pista, contenções, rede de drenagem, iluminação e paisagismo, além da ponte sobre o rio Almada, já concluída.

Contenção e drenagem

Esta etapa está exigindo mais obras de contenção de solo porque a maior parte do terreno tem o talude com inclinação para o lado externo da via, sendo necessário fazer o aterro. As outras etapas, ao contrário, foram de escavações, porque o terreno era inclinado com caída para o lado da via.

O trabalho de drenagem também foi intenso, com a colocação de manilhas para captar a água da chuva e evitar alagamentos na via.

Adesão

O técnico em obras Emerson Volkweis, da Divisão de Infraestrutura e Manutenção da Itaipu, supervisiona a obra e percebe a adesão da população. “Conforme vamos concluindo os trechos e ligando a iluminação, percebemos a chegada das pessoas. A obra está sendo bastante utilizada para a prática esportiva, principalmente no fim da tarde”, relatou. Há previsão de que até o final do mês todas as luminárias até o acesso da Vila B estejam em funcionamento, segundo ele.

Investimentos

No total, a Itaipu está investindo mais de R$ 18 milhões no projeto. A primeira fase, de 1,6 km de extensão, entre a barreira de controle da usina e o cruzamento com a Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, recebeu R$ 3 milhões de investimento e foi executada entre março de 2018 e agosto de 2019.

A segunda fase, de 2 km de extensão, até a ponte do Rio Almada, recebeu R$ 6 milhões e foi executada entre junho de 2019 e maio de 2021. Os 3,2 km da fase final custarão R$ 9,1 milhões. A execução, iniciada em novembro de 2021, tem prazo estimado de 18 meses, com entrega prevista para 2023.

Ao final, as três fases somarão 6,8 km de melhorias na rodovia.

