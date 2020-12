Banheiros para a família, com fraldários, são construídos no Parque das Aves

No total, são quatro banheiros para famílias ao longo da trilha, todos com trocadores de fralda

O Parque das Aves criou novos banheiros para famílias ao longo de toda a trilha de aproximadamente 2 quilômetros, e todos eles possuem fraldários. O objetivo é tornar o ambiente mais confortável para as crianças pequenas e suas famílias.

Os fraldários são de fácil uso, localizados dentro de banheiros para família, acessíveis para todos os visitantes que estiverem acompanhando crianças pequenas que necessitem de trocas de fraldas.

Esses banheiros também são adaptados para pessoas com deficiência, além de possuir bancada para troca de fraldas, lavatório e equipamento para a higienização de mãos.

Anteriormente, nem todos os sanitários dispunham desses equipamentos, o que muitas vezes acabava levando as famílias a fazerem a troca de fraldas das crianças em ambientes não confortáveis e inadequados.

Segundo Jurema Fernandes, diretora administrativa do Parque das Aves, essa era uma demanda sensível e urgente dos pais que queriam trocar seus bebês, porque existem as dificuldades que os tutores enfrentam quando saem sozinhos com os filhos e não encontram trocadores disponíveis.

“Agora nossos visitantes têm acesso garantido aos trocadores, sem precisar pedir ajuda de outras pessoas para acessá-los. Hoje, todos dividem as tarefas com crianças pequenas, e o Parque entendeu que fornecer ambientes adequados para todos era muito importante”, comenta Jurema.

Os banheiros para famílias estão localizados: 1) antes do Viveiro Os Pequenos Marrons; 2) no Quiosque Tropicana; 3) depois do Viveiro das Araras; 4) e no Restaurante Sabores da Mata (no começo e final da trilha).

Vale mencionar que o banheiro para famílias com fraldário é um espaço neutro e acessível para todos os visitantes com crianças pequenas, onde há trocador.

Avanço social

Essas mudanças são resultado de um avanço social onde cada vez mais todos dividem os trabalhos domésticos e os cuidados, acompanhamento e participação na vida dos filhos.

“Normalmente, os fraldários são instalados em banheiros femininos. Essa mentalidade ignora a ‘nova’ configuração da família brasileira. Hoje, todos participam dos cuidados com as crianças e, algumas vezes, passam por inúmeras situações constrangedoras nos banheiros públicos espalhados pelo país”, justifica Jurema.

Nesse aspecto, as vantagens da iniciativa do Parque podem ser facilmente constatadas nos locais em que já existem as instalações, até mesmo porque a proposta envolve uma geração de igualdade entre gêneros.

A executiva acrescenta ainda que isso se deve a uma revisão de algumas práticas culturais e das divisões de funções por gênero. “Não é difícil presenciar, hoje em dia, o constrangimento de pais que precisam levar suas filhas ao banheiro ou trocar a fralda de alguma criança. Infelizmente, são poucos os banheiros de uso familiar que costumam resolver essa demanda”.