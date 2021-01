Biblioteca Comunitária recebe doação de livros nesta sexta-feira (29)

Aquisição dos exemplares foi intermediada pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

A Biblioteca Comunitária do bairro Cidade Nova receberá, nesta sexta-feira (29), as 10h30, a doação de 156 livros para compor o acervo do espaço, que disponibiliza os exemplares gratuitamente para os moradores da região.

A doação é resultado de uma emenda impositiva no valor de R$ 3 mil da vereadora Anice Gazzaoui. A aquisição dos livros foi intermediada pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.

A Biblioteca Comunitária existe há cerca de 10 anos e é administrada pela Associação Cidade Nova Informa – CNI. Atualmente, o acervo dispõe de 8 mil livros da literatura em geral. Devido a pandemia do novo Coronavírus, a biblioteca está funcionando por agendamento quando solicitada previamente. Essa é a primeira vez que o espaço recebe uma doação da Câmara de Vereadores.