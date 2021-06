Bispo Dom Sérgio agradece compromisso da Itaipu com a comunidade

Comitiva da diocese de Foz do Iguaçu foi recebida pelo diretor-geral brasileiro, general João Francisco Ferreira, na manhã desta terça-feira (15).

O bispo da diocese de Foz do Iguaçu, dom Sérgio de Deus Borges, visitou Itaipu, na manhã desta terça-feira (15). Ele foi recebido pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, no Centro Executivo, onde acompanhou uma apresentação sobre a empresa. Na ocasião, dom Sérgio agradeceu o compromisso da Itaipu com a população de Foz do Iguaçu.

“A Itaipu tem assumido um compromisso de apoiar a comunidade, de apoiar a arte e a cultura”, considerou o bispo Dom Sérgio em referência ao Natal de Luzes, realizado pela empresa, na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, em dezembro do ano passado. “Assim, a Itaipu apoia a nossa missão, que é a de valorizar a vida em sua essência mais bela”.

Além do bispo Dom Sérgio, participaram da visita os padres Clodoaldo Frassetto (pároco da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe), Sérgio Bertotti (presidente da Cáritas), Alberto Luiz Gasparini (padre da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe), Márcio Mangoni (pároco da Igreja São Paulo Apóstolo) e o diácono Diácono Alexssander Ledur.

Após o encontro no Centro Executivo, a comitiva fez uma visita panorâmica à usina, parando no alto da cota 225. Depois, os convidados da diocese fizeram a trilha ecológica no Refúgio Biológico Bela Vista, conhecendo as várias ações da Itaipu nos cuidados com a fauna e a flora. A visita terminou com um almoço no Centro Executivo.

Natal de Luzes

O Natal de Luzes de 2020 foi realizado no terreno da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A. A programação, de 5 de dezembro a 5 de janeiro, reforçou o turismo religioso na cidade, além de ser um ponto de encontro para a população local. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia da covid-19, o evento emocionou quem acompanhou o circuito de decoração drive-thru. Mais de 12,8 mil veículos passaram pelo local, sem contar as pessoas que circularam por ali a pé.

“O Natal de Luzes foi muito bem recebido por nossa comunidade. É uma forma de Itaipu apoiar o turismo, que foi tão prejudicado pela pandemia da covid-19, além de trazer a alegria do Natal para nossa gente. É papel da Itaipu continuar apoiando eventos como esse”, disse o diretor Ferreira.

Por sua arquitetura, a catedral já é um atrativo turístico. O projeto arquitetônico foi inspirado na Cruz Grega, de braços equidistantes, com orientação para os quatro pontos cardeais. Ela está localizada em um dos pontos mais altos da cidade, podendo ser vista de vários locais.

Créditos: Sara Cheida / Itaipu Binacional