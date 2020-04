Boletim 31/03: Foz tem novo caso confirmado de Covid-19

Foz do Iguaçu tem 73 casos suspeitos e 147 foram descartados

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma, na data de hoje, 31/03/2020, o 11º caso positivo de Covid-19 na cidade. Trata-se de um homem de 35 anos que viajou para São Paulo e retornou a Foz do Iguaçu no dia 21/03/2020.

No dia 25/03/2020 procurou atendimento em uma unidade hospitalar particular, relatando sintomas leves com início no dia anterior (24/03). Ele foi conduzido como caso suspeito, notificado e realizada a coleta de exame para diagnóstico da doença. Foi orientado quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias.

O paciente permanece em casa,sendo monitorado diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica, ainda com sintomas leves e seus contactantes domiciliares assintomáticos.

Foz do Iguaçu contabiliza até hoje (31) 73 casos suspeitos e 147 foram descartados para a Covid-19. Dos 11 casos confirmados, 3 permanecem em isolamento domiciliar, 1 está internado na UTI do Hospital Ministro Costa Cavalcanti e 7 já cumpriram o prazo de 14 dias de isolamento recomendado pelo Ministério da Saúde.