Bolsonaro e Marito se encontram na Ponte da Amizade para reabrir fronteira, em 15 de outubro

Ligação está fechada desde 18 de março. Agenda presidencial inclui visita às obras da Ponte da Integração, financiadas pela usina de Itaipu.

O Palácio do Planalto confirmou que a Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad del Este (Departamento paraguaio de Alto Paraná) fechada há quase sete meses em decorrência da pandemia da covid-19, será reaberta no próximo dia 15. A principal ligação entre os dois países está bloqueada desde 18 de março deste ano.

A reabertura será feita durante ato simbólico, nas proximidades das aduanas entre os dois países, com as presenças dos presidentes do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, o “Marito”.

Ambos estarão acompanhados de comitiva. Do Brasil estão confirmadas a vinda do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque.

Por questões de segurança, a solenidade devera ser restrita. A população poderá acompanhar a solenidade nas imediações (ou por meio de transmissão on-line). Na mesma data, também devem ser reabertas as fronteiras de Ponta Porã (MS) com Pedro Juan Caballero (Paraguai) e de Mundo Novo (MS) com a cidade paraguaia de Salto del Guairá.

A agenda a Foz inclui visita à Ponte da Integração, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, vizinha a Ciudad del Este. A construção que está avançada, mais de 40% concluída, é financiada pela margem brasileira da usina de Itaipu.

Os detalhes do encontro dos dois mandatários estão sendo discutidos. A agenda poderá sofrer alterações. As medidas sanitárias estão em análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Saúde. As fronteiras de Ponta Porã com Pedro Juan Caballero e de Mundo Novo com Salto del Guairá também devem ser reabertas.

A reabertura da Ponte da Amizade virou um clamor popular. Os paraguaios foram às ruas inúmeras vezes protestar para que a ligação fosse liberada. No lugar do “fiquem em casa”, “voltar a viver”. Esse é o apelo dos moradores do país vizinho.

Sinal verde em live

O anúncio da reabertura da fronteira mediante todos os protocolos de segurança foi feito no dia 2 de outubro. Foi um dia depois de o presidente Bolsonaro divulgar em sua live tradicional no último dia 1º que se encontraria com o presidente do Paraguai para debater a possível reabertura da Ponte da Amizade. Acompanhado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o presidente afirmou: “Foz do Iguaçu está bombando”.

Na ocasião, o presidente também voltou a comentar sobre as obras estruturantes financiadas pela Itaipu na região, sob a administração do diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna.

Elogios à administração Silva e Luna

“[A] segunda ponte de Foz [Ponte da Integração Brasil – Paraguai] está 40% executada, fora a ampliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu”, disse Freitas. “Foz do Iguaçu está bombando”, reforçou o ministro em sua fala.

“[Com] 40% da obra executada, eles estão trabalhando em três turnos, é uma obra bonita de ver. Vale a pena”, concluiu.

Na live, Bolsonaro perguntou ao ministro: “Vamos dar uma chegada lá?”. “Quem sabe neste dia [da reunião com o presidente paraguaio] a gente vá à Ponte da Amizade para depois ir à outra ponte”, ressaltou o presidente.

Os investimentos de Itaipu em obras de infraestrutura somam cerca de R$ 1 bilhão. Nesse pacote estão a segunda ponte, a perimetral leste e a duplicação do trecho de 8,7 Km da 469, a Rodovia das Cataratas – uma das principais reivindicações da população e que vai garantir o grande salto de qualidade para Foz do Iguaçu se tornar num grande hub logístico, já que o aeroporto internacional também está passando por melhorias. O terminal está passando por uma ampliação da pista de pouso e decolagem.

O pacote de obras da Itaipu inclui ainda, finalização do mercado municipal, revitalização do Gramadão da Vila A num parque de lazer, construção de ciclovias e pistas de caminhadas e a transformação da Vila A no primeiro bairro inteligente do Brasil.

Quarta vez em Foz em menos dois anos, segunda em 2020

Esta será a segunda vez que Bolsonaro vem a Foz neste ano. A última foi no dia 27 de agosto. Na ocasião, ele participou do lançamento da pedra fundamental da duplicação de um trecho de 8,7 KM da BR-469, a chamada Rodovia das Cataratas, cujas obras devem ter início no primeiro trimestre de 2021. No ano passado, o presidente visitou a fronteira no dia 26 de fevereiro, durante a posse do general Joaquim Silva e Luna como diretor-geral brasileiro de Itaipu. No dia 10 de maio de 2019, ele retornou à cidade para o lançamento da pedra fundamental da segunda ponte.

Foz contra a covid-19

Foz do Iguaçu tem adotado todos os protocolos sanitários em função da pandemia. Itaipu criou uma ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Ministro Costa Cavalcanti, mantido pela usina, e investiu mais de R$ 15 milhões nesta unidade e na compra de insumos, equipamentos e testes para aplicar na população. No total, os recursos contra a covid-19 chegam a R$ 25 milhões na região Oeste do Paraná, considerando ainda a contratação de 730 bolsistas da área de saúde e outras iniciativas como a concessão de auxílio eventual.