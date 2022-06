Brasil lança edição especial do Hangar PTI Startups voltado a Cidades Inteligentes

As inscrições estarão abertas até o dia 30 de junho; São bem-vindos negócios inovadores que apresentem soluções voltadas para Cidades Inteligentes.

Já estão abertas as inscrições para a edição especial do Hangar PTI Startups, mecanismo para capacitação e seleção de ideias inovadoras que recebem apoio e assessoria para ingressarem na Incubadora Santos Dumont – a incubadora do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR).

Em edição especial, o Edital Hangar Cidades Inteligentes é direcionado a startups do eixo de Smart Cities. Dentre seus benefícios, o programa oferece aporte de até R$70 mil em recursos financeiros e econômicos para desenvolvimento da solução, acesso a infraestrutura do PTI-BR, capacitações e assessoria com analistas de negócios, mentorias com profissionais renomados do Programa PTI Mentor e incubação 100% online, permitindo que empresas passem pela jornada remotamente de qualquer lugar do Brasil. O Edital conta ainda com a possibilidade de testar e validar as soluções no primeiro Sandbox em bairro público do país, o Vila A Inteligente.

Nos últimos anos, o Parque Tecnológico Itaipu tornou-se uma referência nacional em cidades inteligentes, tendo desenvolvido uma robusta plataforma de negócios que dá vida a programas como: Vila A Inteligente, Smart Vitrine, Hack4cities, Centro de Excelência em Smart Cities, entre outros mecanismos que se conectam e auxiliam no amadurecimento de negócios, projetando startups dentro da maior vitrine tecnológica em Smart Cities do país.

O Hangar Cidades Inteligentes é uma união entre o Parque Tecnológico Itaipu e o programa Vila A Inteligente – uma iniciativa Itaipu Binacional, ABDI, PTI-BR e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – e conta com apoio do SEBRAE. As inscrições vão até 30 de junho. São bem-vindos negócios inovadores que apresentem soluções voltadas para cidades.Para saber mais informações e como se inscrever, acesse: www.pti.org.br/hangar.

Créditos: PTI-BR.