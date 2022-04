Brasil será palco do maior rally do mundo em comemoração do bicentenário da Independência

Edição comemorativa dos 30 anos do Rally dos Sertões será a maior competição contra o relógio do mundo e vai homenagear o Bicentenário.

O anúncio foi feito na noite de terça-feira 26/4, num local propício para a ocasião: o Museu do Ipiranga (SP). A prova vai passar pelas cinco regiões do Brasil, de 7.216 kms, dos quais 4.811kms de especiais: o Brasil será palco do maior rally do mundo em trechos cronometrados. Aproximadamente 70% de especiais.

O maior Sertões de todos os tempos: 15 dias, 5 regiões do país, 8 estados – PR, SP, MS, MT, TO, PI, MA e PA); e 14 cidades. Tradicionalmente o Sertões tem 8 dias, portanto a edição de 30 anos será o dobro de dias para cruzar o país.

A maior especial da história: 601 km – 6ª Etapa – no Mato Grosso

O maior desafio para homens e máquinas, que serão levados ao limite extremo

Largada e chegada inéditas: Das Cataratas do Iguaçu (PR) ao mar de Salinópolis (PA)

Tesouros da natureza: O Sertões vai promover a Ilha do Bananal (TO), revisitar os Cânions do Viana (PI); e passar por trilhas inéditas do deserto do Jalapão (TO), além da largada das Cataratas, uma das maravilhas mundiais da natureza.

914 km de Maratona, onde o competidor não conta com apoio mecânico

Expedições Turismo: 8 operadores; roteiros para Motos e Carros, do Oiapoque ao Chuí.

SAS Brasil (Saúde e Alegria no Sertões): Dimensão social do Sertões planeja beneficiar cerca de 16 mil pessoas, em sete cidades das cinco regiões do Brasil

Uma edição histórica! Um rally do tamanho do Brasil. O maior de todos! A prova que comemora os 30 anos do Rally dos Sertões também vai homenagear o Bicentenário da Independência. Será o maior rally do mundo em trechos cronometrados; o maior rally de todos os 29 anos da história do Sertões, um tributo ao Brasil! Larga de Foz do Iguaçu (PR), que abriga as cataratas, um dos maiores tesouros naturais do mundo, e chega no mar de Salinópolis (PA), após 7.216km, dos quais 4.811km de trechos cronometrados.

A PROVA

Será o maior do mundo em trechos cronometrados; o maior Sertões de todos os tempos – 7.216 km, dos quais 4.811km de especiais -, e extremamente desafiador. Um roteiro de 15 dias – 14 dias de competição e um de descanso -, que vai cruzar as cinco regiões do país, 8 estados – PR, SP, MS, MT, TO, PI, MA e PA – e 14 cidades. Homens e máquinas serão levados ao extremo, portanto o preparo físico e psicológico será fundamental, mas em compensação aqueles que cruzarem a linha de chegada poderão celebrar a maior glória da história do Sertões. O dia de descanso será em Palmas (TO). A caravana ficará um dia na Região Sul (PR); um dia na Sudeste (SP); quatro dias na Centro Oeste (MS e MT); quatro dias na Nordeste (PI e MA); e cinco dias na Norte (TO e PA).

A prova contará com oito especiais totalmente inéditas e a maior de todos os tempos – 601km contra o relógio – que acontece na 6ª. Etapa, no Mato Grosso, no trecho entre Barra do Garças e São Felix do Araguaia. Até então a maior especial do Sertões foi disputada em 2019, no Jalapão, com 535km. A 10ª etapa é a única em formato de laço, ou seja, os competidores largam e chegam no mesmo lugar, em Bom Jesus do Piauí, passando pelos Cânions do Viana. E as etapas Maratona, na qual os competidores não contam com apoio mecânico, perfazem um total de 914 km.

Largada e chegada acontecem em locais inéditos. Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, abre a competição. O local está em total consonância com uma das missões do Sertões, de promover tesouros da natureza, principalmente num ano tão especial. Além do que, a cidade faz parte da Tríplice Fronteira com Argentina e Paraguai. E tem história no Sertões: marcou o fim da prova de 2015. Mantendo a tradição, a chegada será no mar, em Salinópolis (PA). Das 29 edições, apenas em 6 delas o Sertões não terminou no mar.

Com a maior extensão em três décadas de disputa, a Dunas Race, organizadora do Sertões, criou duas provas à parte para quem não puder fazer o percurso completo: Sertões Sul e Sertões Norte. O primeiro, de 26/8 a 3/9, com um prólogo e sete etapas e término em Palmas (TO). De onde parte o segundo, também com sete etapas. Serão três em um.

OS TESOUROS

Quatro tesouros nacionais serão promovidos: a começar pelas Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas mundiais da natureza. Foz vai brindar a caravana com imagens únicas e atrativos que fazem dela um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo. As Cataratas do Iguaçu impressionam pela beleza e volume de água. O que transformou o conjunto de 275 cachoeiras em Patrimônio Natural da Humanidade.

A cidade localizada a 640km da capital Curitiba, ainda abriga a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do planeta em geração de energia. Por se tratar do local de início do desafio, competidores e equipes terão a chance de conhecer tudo de perto, mesmo na correria dos últimos preparativos.

O deserto do Jalapão, já velho conhecido dos competidores, mas que vai surpreender, pois a equipe técnica preparou uma seleção de trilhas inéditas; os competidores também vão revisitar os melhores trechos do Jalapão desses 29 anos de história. Os Cânions do Viana (PI), lugar de beleza única e descoberto pela caravana ano passado, volta ao roteiro; e a novidade é a Ilha do Bananal, localizada no estado do Tocantins, a maior ilha genuinamente fluvial do mundo, com cerca de vinte mil quilômetros quadrados de área, cercada pelos rios Araguaia e Javaés.

NÚMEROS HISTÓRICOS

130 mil kms = Total percorrido em 29 anos de Sertões = equivalente a 3 voltas na Terra

58 mil km de especiais – trechos contra o relógio

18 + DF = total de Estados atravessados (o Brasil conta com 26 estados + DF)

120 cidades receberam o Sertões

16 = total de largadas de Goiânia, a cidade que mais recebeu a abertura do Sertões

9 = Número de vezes que chegou em Fortaleza (CE); a cidade que mais recebeu chegadas

2.374 competidores passaram pelo Sertões nesses 29 anos (84 caminhões, 1.090 carros,

814 motos, 386 UTVs)

ROTEIRO DIA A DIA

*DI = deslocamento inicial; TE = trecho especial; DF = deslocamento final

1ª etapa – 27/08 – Sábado – Foz do Iguaçu PR / Umuarama PR

D.I. – 25km T.E. – 172km D.F. – 173km TOTAL: 370KM

2ª etapa – 28/08 – Domingo – Umuarama PR / Presidente Prudente SP

D.I – 17km T.E. – 305km D.F. – 213km TOTAL: 535KM

3ª etapa – 29/08 – Segunda-feira – Presidente Prudente SP / Campo Grande MS

D.I. – 134km T.E. – 306km D.F. – 360km TOTAL: 800KM

3ª. SS – muda fuso MS e MT

4ª etapa – 30/08 – Terça-feira – Campo Grande MS / Costa Rica MS

D.I. – 30km T.E. – 382km D.F. – 31km TOTAL: 443KM

5ª etapa – 31/08 – Quarta-feira – Costa Rica MS / Barra do Garças MT

D.I. – 87km T.E. – 526km D.F. – 23km TOTAL: 636KM

6ª etapa – 01/09 – Quinta-feira – Barra do Garças MT / S.Felix do Araguaia MT

D.I. – 67km T.E. – 601km D.F. – 0km TOTAL: 667KM

Início 1ª. Perna da 1ª. Etapa Maratona

7ª etapa – 02/09 – Sexta-feira – S.Felix do Araguaia MT / Palmas TO

D.I. – 9km T.E. – 165km D.F. – 401km TOTAL: 575KM

2ª. Perna Maratona

03/09 – Sábado – ENCERRA SERTÕES SUL – DESCANSO EM PALMAS TO

INÍCIO SERTÕES NORTE

8ª etapa – 04/09 – Domingo – Palmas TO / Mateiros TO

D.I. – 97km T.E. – 462km D.F. – 0km TOTAL: 559KM

2ª. Maratona – 1ª perna MIX DAS MELHORES TRILHAS DO JALAPÃO

9ª etapa – 05/09 – Segunda-feira – Mateiros TO / Bom Jesus PI

D.I. – 0km T.E. – 452km D.F. – 61km TOTAL: 513KM

2ª. Perna da 2ª. Maratona (Após rasgar o Jalapão, segue para o Piauí)

10ª etapa – 06/09 – Terça-Feira – Bom Jesus PI / Bom Jesus PI

D.I. – 0km T.E. – 325km D.F. – 2km TOTAL: 327KM

Laço Cânion do Viana

11ª etapa – 07/09 – Quarta-feira – Bom Jesus PI / Balsas MA

D.I. – 16km T.E. – 260km D.F. – 225km TOTAL: 501KM

12ª etapa – 08/09 – Quinta-feira – Balsas MA / Imperatriz MA

D.I. – 11km T.E. – 265 D.F. – 125km TOTAL: 401KM

13ª etapa – 09/09 – Sexta-feira – Imperatriz MA / Paragominas PA

D.I. – 29km T.E. – 377km D.F. – 67km TOTAL: 473KM

14ª etapa – 10/09 – Sábado – Paragominas PA / Salinópolis PA

D.I. – 3km T.E. – 213km D.F. 200km TOTAL: 416KM

KM TOTAL: 7.216km

KM ESPEICIA: 4.811km

SAS BRASIL – A DIMENSÃO SOCIAL DO SERTÕES

Em 2022, a startup social SAS Brasil (Saúde e Alegria no Sertões) realizará sua 10ª Expedição de saúde no Sertões. O plano é contemplar até sete cidades em cinco regiões do Brasil e realizar mais de 16 mil atendimentos para populações carentes, beneficiando a vida de mais de 20 mil pessoas e impactando diretamente a fila de espera do SUS para especialidades como oftalmopediatria, odontopediatria, dermatologia e ginecologia.

Para isso, o Sertões e a SAS Brasil contarão com o apoio de embaixadores, pilotos e patrocinadores que poderão apoiar a organização com recursos financeiros ou logísticos que vão contribuir para transformar milhares de pessoas que moram nas cidades da rota do Sertões. A caravana de saúde contará com centenas de voluntários e três carretas equipadas com consultórios médicos para realização de consultas, exames e até cirurgias para a retirada de lesões precursoras de câncer de pele e de colo de útero.

A SAS Brasil, organização social que leva atendimento médico gratuito para cidades sem acesso à saúde especializada, nasceu em 2013 como braço social da prova e desde então já são mais de 180 mil pessoas beneficiadas com ações presenciais e remotas, sendo mais de 120 mil apenas em ações em cidades na rota do rally. Leva medicina gratuita e de qualidade para cidades com IDH até 0.7, que fazem parte ou são próximas do roteiro do Sertões.

NÚMEROS HISTÓRICOS DA SAS BRASIL:

+ de 40 mil atendimentos remotos e presenciais desde 2013

+ de 120 mil pessoas beneficiadas

+ de 2.000 óculos doados no projeto Vermagia

– 40 mil km rodados

+ 20 cidades atendidas

8 estados alcançados

500 voluntários envolvidos

12 especialidades de saúde atendidas presencialmente

EXPEDIÇÕES TURISMO

As Expedições de Turismo acontecem paralelamente ao Rally dos Sertões. Além de poderem acompanhar a competição de “camarote” em trechos exclusivos definidos pela equipe técnica, os expedicionários ainda visitam os atrativos turísticos (Parques Nacionais, Cachoeiras, Cavernas) ao longo do roteiro, experimentam a gastronomia local e conhecem o artesanato de cada região.

As expedições proporcionam principalmente uma integração com a caravana do Rally do Sertões, ou seja, foram desenvolvidas para aqueles que desejam participar do Sertões se divertindo e não competindo.

Nesta edição o Sertões conta com oito operadores, com expedições para diversos perfis, sendo que uma delas vai largar do Chuí e chegar no Oiapoque literalmente.

MUITO MAIS DO QUE UM RALLY

O Sertões é muito mais do que o maior rally das Américas, uma prova icônica, genuinamente brasileira. É um evento que tem o Brasil como pano de fundo – não acontece em autódromo ou estádio – e conecta o Brasil. Guardadas as proporções: um Tour de France. Uma prova que acontece pelo país e é disputada pelas cidades.

Leva medicina de qualidade para a população carente das cidades por onde passa, através da startup social SAS Brasil, projeto social importante e premiado;

Movimenta a economia das pequenas cidades por onde passa. A caravana do Sertões conta com cerca de 2 mil pessoas que ativam a hotelaria, restaurantes, postos de combustível, mercados;

Promove a culinária e os temperos das regiões por onde passa, através da realização do concurso Sabores do Sertões, engajando e motivando restaurantes a participarem;

Oferece capacitação para os pequenos empreendedores locais, em parceria com o Sebrae;

Engaja as escolas da rede pública através da realização do Concurso de Redação e Arte = Sertões Cultural. Em 2021 as crianças foram premiadas com tablets;

Promove o Brasil através de Expedições de Turismo, que acontecem o ano todo.

Importante destacar que poucos eventos esportivos têm uma vida tão longeva. São 30 anos de história!

ASPAS

Joaquim Monteiro, CEO do Sertões

“Chegou o nosso grande momento, o ano histórico de comemoração dos 30 anos deste rally, que coincide com a celebração do bicentenário da Independência do Brasil. O Sertões tem como objetivo revelar um Brasil que poucos brasileiros conhecem, através do esporte e de experiências em lugares fascinantes. É sinônimo de aventura e orbita nos sonhos de muitas pessoas. Trabalhamos muito para chegar até aqui e é motivo de muito orgulho poder anunciar esse super roteiro, o maior do mundo! Vamos fazer um tributo ao nosso país.”

Edgar Fabre, diretor técnico do Sertões

“Esta edição comemorativa dos 30 anos do Rally dos Sertões resumirá tudo o que já foi feito até aqui, quando pensamos em uma boa prova Cross Country, ou seja, um rally de longa duração. Estamos preparando trechos duros e longos, cruzando as cinco regiões, do Sul ao Norte do Brasil, sempre buscando revelar um tesouro da natureza e revisitando outros já descobertos por nós ao longo desta maravilhosa jornada.”

Leonora Guedes, COO do Sertões

“30 anos de Sertões, mais de 120 cidades percorridas ao longo destes anos. Que venham mais 30 anos! Mas para isso precisamos continuar cuidando das cidades anfitriãs, das pessoas e do meio ambiente. Mais do que levantar poeira, o Sertões quer movimentar a economia das cidades e deixar um legado por onde passa: com a SAS Brasil, nossa ação social; com o Sertões Cultural e com parceiros que ajudam a tornar tudo isso uma realidade”.

