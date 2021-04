Câmara de vereadores recebe sistema de informações digitais (SID)

Câmara de Vereadores recebeu na manhã desta segunda-feira (19) um sistema de informações digitais (SID). O sistema já está sendo usado desde de fevereiro na prefeitura de Foz do Iguaçu.

A secretaria Municipal de Tecnologia da Informação ministrou um treinamento aos servidores do Legislativo. O sistema irá substituir a tramitação interna em papel de documentos como decretos, memorandos internos, pareceres e processos licitatórios.

Gerando assim uma economia nas despesas com papel, transporte e guarda dos documentos. O sistema garante maior agilidade, eficácia e confiabilidade das informações no Governo Municipal. Com essa implantação do sistema na Câmara, os despachos que aconteciam de forma física por meio de papéis passarão a ser 100% digitais e em tempo real.

“O SID tem dado muito certo na Prefeitura e, a pedido do presidente da Câmara, vereador Ney Patrício, e com a anuência do prefeito, trouxemos este mecanismo também para o Poder Legislativo. A ideia é que os processos da Câmara sejam digitais e trabalhem de forma sincronizada nos assuntos correlatos”, comentou o secretário de Tecnologia e Informação, Evandro Ferreira.

Créditos: Câmara Municipal de Foz do Iguaçu