Campanha: Apoio ao Lar dos velhinhos

Mesmo durante este período, onde precisamos deixar demonstrações de carinho físico para depois e ficar em casa, abrindo mão da proximidade com amigos e familiares, podemos nos unir de uma forma diferente: por meio do cuidado com o próximo. Nessa hora, a união é que faz toda a diferença. São várias frentes num mesmo objetivo: “dar de si antes de pensar em si”. Todos estão sendo afetados pelo CoronaVírus (Covid-19), tendo isso em mente, nós, do Rotary Club de Foz do Iguaçu M’ Boicy junto com o Rotaract Club de Foz do Iguaçu M’ Boicy, estamos lançando a campanha “Apoio ao Lar do Velhinhos”, para auxiliar a instituição na compra de fraldas geriátricas.

Para quem vai ser direcionado o dinheiro?

O dinheiro adquirido por meio desta campanha será destinado à aquisição de fraldas geriátricas para os idosos da instituição.

Link da campanha:

http://vaka.me/1030295

Toda ajuda é bem vinda!