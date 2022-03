Campanha de pintura de bueiros mobiliza mais de 500 alunos na primeira semana

Foram mais de 50 bueiros e bocas de lobo pintados até sexta-feira (25), superando expectativa da organização. Chamada de “Um rio passa por aqui”, ação segue até meados de abril.

Mais de 50 bueiros e bocas de lobo da região foram pintados na primeira semana da campanha educativa “Um rio passa aqui”, com o envolvimento de cerca de 500 alunos de escolas públicas em 55 municípios da região Oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul, área de abrangência do reservatório da Itaipu Binacional. A iniciativa é da empresa e Conselho dos Municípios Lindeiros, por meio do Convênio Linha Ecológica.

Além da pintura, os bueiros estão sendo limpos pela comunidade, com acompanhamento e orientação de profissionais. O objetivo é mostrar que o descarte incorreto do lixo pode entupir os bueiros, contaminar rios e prejudicar a segurança hídrica da região. Também estão previstas outras ações, como a recuperação de nascentes, recolhimento de lixo eletrônico e palestras educativas nas escolas.

“Queremos transformar os bueiros e bocas de lobo em espaços de sensibilização ambiental, envolvendo alunos e a comunidade”, explicou a gestora do Convênio Linha Ecológica, Lucilei Bodaneze Rossasi, da Divisão de Educação Ambiental de Itaipu.

Segundo ela, “a proposta trouxe à tona a importância das galerias pluviais, espaços destinados exclusivamente para drenagem urbana e que muitas vezes são usados como depósitos de resíduos, causando entupimento e proliferação de insetos e animais que podem trazer problemas de saúde à população”.

A campanha foi lançada no dia 21 de março, véspera do Dia Mundial da Água, e segue até meados de abril. As duas melhores ações de cada município serão premiadas com um kit pedagógico. A expectativa da organização é envolver mais de cem escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede pública de ensino, reunindo alunos do primeiro ao quinto ano.

A ação foi inspirada na campanha “Mares Limpos – o Mar começa aqui”, lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2019.

Créditos: Divisão de Educação Ambiental/Itaipu.