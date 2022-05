Campanha educativa mobilizou mais de 18 mil pessoas. Quase 700 bueiros receberam pintura

“Um rio passa aqui” envolveu alunos, professores e funcionários de 55 municípios da região. Iniciativa é da Itaipu e Conselho dos Municípios Lindeiros.

A campanha educativa “Um rio passa aqui”, para limpeza e pintura de bueiros, envolveu mais de 18 mil pessoas da comunidade escolar de 55 municípios da região Oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul, área de abrangência do reservatório da usina de Itaipu. Receberam pintura, no total, 693 bueiros; outros 475 foram limpos.

O balanço foi divulgado na última semana pela organização da campanha, liderada pela Itaipu Binacional e Conselho dos Municípios Lindeiros, por meio do Convênio Linha Ecológica.

Lançada no dia 21 de março, véspera do Dia Mundial da Água, a ação seguiu até meados de abril, com a participação de alunos e familiares, professores, funcionários e equipes pedagógicas de 134 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 217 escolas municipais e estaduais e de educação especial.

“Os resultados superaram as nossas expectativas, pois as instituições se envolveram, mobilizando e sensibilizando suas comunidades escolares”, disse a gestora do Convênio Linha Ecológica, Lucilei Bodaneze Rossasi, da Divisão de Educação Ambiental de Itaipu.

Segundo ela, a campanha teve o objetivo de mostrar à comunidade a importância das galerias pluviais para a segurança hídrica territorial e alertar sobre a necessidade do descarte correto do lixo doméstico. “As ações provocaram reflexões e, mais do que isso, as pessoas colocaram a mão na massa e fizeram a limpeza de centenas de bueiros”, comemorou.

As duas melhores ações de cada município foram premiadas com um kit contendo uma caixa de som portátil, 50 bambolês, 10 petecas e 23 bolas, que poderão ser usadas como material de apoio para atividades pedagógicas.

“A prática das pinturas dos bueiros foi fantástica, não somente pelos desenhos realizados, mas pelo objetivo da conscientização de todos os envolvidos ter sido alcançado com sucesso. Acredito ser uma simples e pequena ação, mas com um início de gigantescas ações futuras”, elogiou a professora Irani Moreira Kreutz, da rede municipal de Maripá.

A professora Rafaela Costa Braga Ducato, de Foz do Iguaçu, disse que os alunos ficaram impressionados com a quantidade de lixo que foi retirada dos bueiros, o que gerou uma compreensão mais profunda sobre a importância da destinação correta dos resíduos. “O envolvimento da comunidade escolar foi expressivo e positivo”, avaliou.

A ação “Um rio passa aqui” foi inspirada na campanha “Mares Limpos – o Mar começa aqui”, lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2019. Além da pintura e limpeza de bueiros, os alunos tiveram atividades dentro da sala de aula, como palestras sobre educação ambiental.

Créditos: Itaipu Binacional.

Foto: Secretaria Municipal de Educação de Assis Chateaubriand.